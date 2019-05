Англия Моуриньо: Проблемите в Юнайтед още са там и Погба не е единственият виновник 15 май 2019 | 13:11 - Обновена 0



“Мога да кажа две неща за Юнайтед. Първо, че времето си каза думата, а второто е, че проблемите все още са там - говоря за играчите, за амбициите, за организацията като цяло”, коментира Моуриньо в интервю за “Екип”.

В последния етап от кариерата си на “



За две години и половина начело на Манчестър Юнайтед Моуриньо спечели Купата на Лигата и Лига Европа. При раздялата с него през декември тимът беше на 11 точки от четвъртото място, а при Солскяер отборът остана на 5 пункта от място в ШЛ. Около половин година след раздялата си с Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо не смята, че в отбора има промяна. Именитият треньор беше уволнен през декември заради незадоволителни резултати. Наследилият го Оле Гунар Солскяер преобрази тима и последва серия от силни резултати, но в един момент и тя секна, за да дойде слаб финал на сезона. В крайна сметка “червените дяволи” финишираха шести и няма да играят в Шампионската лига.“Мога да кажа две неща за Юнайтед. Първо, че времето си каза думата, а второто е, че проблемите все още са там - говоря за играчите, за амбициите, за организацията като цяло”, коментира Моуриньо в интервю за “Екип”.В последния етап от кариерата си на “ Олд Трафорд ” португалецът влезе в конфликт с Пол Погба . Сега обаче мениджърът не смята, че само световният шампион носи вина за кризата. “Не мога да кажа “Да”, когато ме попитате дали Пол беше единственият отговорен”, смята Жозе.За две години и половина начело на Манчестър Юнайтед Моуриньо спечели Купата на Лигата и Лига Европа. При раздялата с него през декември тимът беше на 11 точки от четвъртото място, а при Солскяер отборът остана на 5 пункта от място в ШЛ.

