Алонсо и Макларън с проблеми в първата тренировка за Инди 500

Watch LIVE on @NBCSportsGold#ThisIsMay | #Indy500 pic.twitter.com/Km1uBRTi3v — Indianapolis Motor Speedway (@IMS) May 14, 2019 Проблем с електрониката в автомобила на Макларън за тазгодишното 103-о издание на Индианаполис 500 лиши Фернандо Алонсо от пълноценна първа тренировка на овалното трасе. Двукратният Ф1 шампион успя да направи задължителните десет обиколки със скорост над 215 мили в час (346 км/ч), но общо успя да запише само 50 завъртания на пистата, като най-доброто от тях бе със скорост 224.2 мили в час (360 км/ч). Това го остави на 32-ра позиция. След възникналия проблем Алонсо напусна пистата без да говори пред медии.Най-висока скорост разви защитаващият победата си от миналата година на Инди 500 Уил Пауър – 229.7 мили в час (370 км/ч). Както Пауър, така и Алонсо иползват двигател Шевролет. На тренировката участие взеха 36-има пилоти, като само 33 от тях ще стигнат до състезанието на 26 май. Най-бързият пилот с Хонда бе на едва пето място – тийнейджърът Колтън Херта, който тази година стана най-младият победител в американските автомобилни серии Индикар на 18 години. "Даваме всичко от себе си да разберем какъв бе проблемът. Загубихме целия следобед и това може да ни се отрази по-късно. Когато времето тук е хубаво, е важно да го използваш и съжаляваме, че днес не го направихме", сподели шефът на Макларън за Индикар Жил де Феран пред NBC. "Алонсо знае много добре, че ни трябва опит на пистата. Не се намираме в щастлив момент и всеки от отбора знае това, включително Алонсо. Имаме много опитни хора в екипа, но въпреки това досега не сме работили заедно като едно". Just a couple champs in orange and blue cars zooming around @IMS #INDYCAR // #ThisIsMay pic.twitter.com/HvOZkF8Ljr — NTT IndyCar Series (@IndyCar) May 14, 2019 Испанецът имаше проблеми с автомобила си и в теста, който проведе на "Индианаполис" в края на април. В зависимост от резултата на Макларън тази година шефът на легендарния тим Зак Браун ще обмисли влизането на отбора в Индикар за цял сезон през 2020 година. Oh yeah, it's May #INDYCAR // #ThisIsMay pic.twitter.com/46yROpra6W — NTT IndyCar Series (@IndyCar) May 15, 2019

