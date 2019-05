Авто Мания Новият Audi A4: Още по-спортен и още по-модерен 15 май 2019 | 11:52 - Обновена 0



копирано





Спортно излъчване: екстериорният дизайн



Предната решетка Singleframe е станала по-широка и по-плоска, а хоризонталните линии в предната и задната част подчертават широчината на автомобила. Страничният изглед на каросерията се доминира от силно изразените мускули над калниците и разположената между тях снишена линия на рамената.



В обновения Audi A4 върховото изпълнение на фаровете има Matrix LED-технология с напълно електронни дълги светлини. Клиентите имат избор между 12 цвята за лаковото покритие, сред които е и новия тон Terra сиво. A4 символизира сърцевината на марката Audi. След четири години производство Audi направи своя успешен модел от среден клас още по-спортен и по-атрактивен. Екстериорът отразява новия дизайнерски език на компанията, а по отношение на ергономичната концепция големият и напълно нов MMI touch-дисплей носи на клиентите изживяване, което те познават от своите смартфони. Голяма част двигателите вече разполагат с Mild-Hybrid-система (MHEV) – от тази технология за електрификация печелят както ефективността, така и комфорта. Това се отнася и за Audi S4 TDI, който за първи път има под предния си капак двигател V6 TDI, 48-волтова бордна мрежа и електрически задвижван компресор, който отговаря на спортното излъчване с още по-спонтанно ускорение. Тази комбинация от мощност, въртящ момент и ефективност превръща Audi S4 TDI в единствен по рода си представител на своя сегмент.Предната решетка Singleframe е станала по-широка и по-плоска, а хоризонталните линии в предната и задната част подчертават широчината на автомобила. Страничният изглед на каросерията се доминира от силно изразените мускули над калниците и разположената между тях снишена линия на рамената.В обновения Audi A4 върховото изпълнение на фаровете има Matrix LED-технология с напълно електронни дълги светлини. Клиентите имат избор между 12 цвята за лаковото покритие, сред които е и новия тон Terra сиво. Централно място в интериора на Audi A4 заема приборното табло, както и леко обърнатия към водача нов MMI touch-дисплей, който е основен елемент в новата ергономична концепция. Бъдещето започва от днес: технологиите за свързване MMI touch-дисплеят с акустична обратна връзка замества използвания досега въртящ и натискащ се регулатор на централната конзола. TFT-екранът с висока резолюция има диагонал от 10.1 инча. Графиката му е максимално изчистена и редуцирана до най-същественото, а структурата на менютата цели възможно най-бързо ориентиране на потребителя. MMI-търсенето се базира на свободен текст и изключително бързо намира търсените резултати. Друга интересна нова функция на системата е възможността за гласово командване със свободни фрази, използвани във всекидневната реч. Навигационната система на Audi A4 е станала още по-многофункционална и удобна за управление. Портфолиото на Audi connect и Audi connect plus обхваща множество онлайн-услуги, включително Car-to-X-услуги, които са част от изкуствения интелект на Audi-флотилията. Наред с онлайн-услугите, касаещи детайли като например пътните знаци по маршрута, вече са налични също On-Street Parking и информация за светофарите. Посредством връзката си със сървърите за управление на светофарните уредби в дадени градове, автомобилът получава информация за настройката на светофарите и може да регулира скоростта така, че при възможност да преминавате през кръстовищата заедно с включването на зеления сигнал. На комбинирания прибор се показва персонализирана препоръка за моментна скорост, или съответно оставащото време да следващата зелена фаза – в случай, че водачът вече чака на червен светофар. По този начин системата подпомага предвидливия стил на шофиране и оптимизира трафика. Функцията е част от пакета Audi connect и в бъдеще ще се предлага за непрекъснато увеличаващ се брой избрани европейски градове. Услугите на Audi connect за спешно повикване и сервиз са серийни, а безплатното приложение myAudi App свързва смартфона на собственика с неговия автомобил. С предлагания като опция ключ Audi connect водачът може да отклюва и заключва автомобила, а също и да стартира двигателя изцяло от своя смартфон. Друга итересна функция е възможността за персонализация, която може да запаметява настройките на до 14 myAudi-потребителя. За комбинирания прибор зад волана се предлагат общо три възможности: две частично аналагови системи за информиране на водача и – в комбинация със системата MMI plus – изцяло дигиталния Audi virtual cockpit plus. Водачът може да управлява 12.3-инчовия дисплей с Full-HD-графика от мултифункционалния волан и има на разположение три основни изгледа. Head-up-дисплеят прожектира важни за шофирането данни директно в зрителното поле на водача. Моделите A4 предлагат и богат избор от системи за подпомагане на водача. Опциите в тази област са групирани в пакетите Tour, City и Park. Една от особено важните системи в рамките на пакета Tour е адаптивният темпомат с включена функция Stop & Go и автоматично регулиране на дистанцията. Широкообхватна електрификация: задвижването За пазарния старт в Еропа Audi ще предложи за моделното семейство A4 гама от шест турбодвигателя. Спектърът на тяхната мощност се простира от 110 кВт (150 кс) до 255 кВт (347 кс) – от Audi A4 35 TFSI до Audi S4 TDI. На малко по-късен етап асортиментът ще бъде допълнен от още два турбодвигателя: 30 TDI със 100 кВт (136 кс) и 35 TDI със 120 кВт (163 кс). Всички двигатели – както четирицилиндровите дизели, така и V6 TDI и четирицилиндровите от серията TFSI, отговарят на нормите за нива на отработилите газове Euro 6 DG. Три от предлаганите двигатели още от пазарния старт ще се комбинират с Mild-Hybrid-System (MHEV) на основата на 12-волтовата бордна мрежа. Скоро ще се появят и още два двигателя с такава функция. Във всекидневна употреба MHEV-системата според измерванията на Audi е в състояние да намали разхода на гориво средно с около 0.3 литра на сто километра. С възможност за избор между шестстепенна механична трансмисия, седемстепенен S tronic и осемстепенен автоматик tiptronic, както и между предно или quattro-задвижване, със своите шест двигателя А4 предлага по нещо за всички вкусове и потребности. С изключение на базовия TFSI-двигател, всички останали версии на A4 серийно се предлагат с автоматично превключваща трансмисия. 35 TFSI със 110 кВт (150 кс) се комбинира стандартно с механична трансмисия, също както и очаквания на малко по-късен етап 40 TDI със 140 кВт (190 кс) и предно предаване. Спортно-хармонична: ходовата част Балансираната ходова част с изявен спортен уклон хармонира отлично с характера на Audi A4. Клиентите могат да избират между стандартното изпълнение и спортно окачване. В допълнение се предлагат и два варианта на адаптивно окачване. Едната от тях е комфортно окачване с регулиране на амортисьорите, което се отличава с комфортна возия и намален с 10 мм клиренс. Като алтернатива се предлага и спортно окачване с или без регулиране на амортисьорите и намален с 23 мм клиренс. Настройките и на двете регулируеми окачвания са управляват с помощта на системата за избор на режими на шофиране Audi drive select. Същото се отнася и за настройките на кормилното управление, а като опция също така и за динамичното кормилно управление, автоматичната трансмисия и дроселовата клапа. Посредством Audi drive select водачът може да избира между пет основни режима на работа. Diesel-Power: Audi S4 TDI Двата S-модела на серията A4 – Audi S4 TDI и S4 TDI Avant – в европейските си версии занапред ще се задвижватот мощен V6-дизелов двигател. 3.0 TDI съчетава мощна тяга, култивиран ход и голям пробег с едно зареждане, а основните му показатели са мощност 255 кВт (347 кс) и максмален въртящ момент 700 Нм. S4 TDI Limousine се ускорява за 4.8 секунди от 0 до 100 км/ч, а ограничената по електронен път максимална скорост е 250 км/ч. Комбинацията от мощност, въртящ момент и ефективност превръщат Audi S4 TDI в единствен по рода си представител на своя сегмент. Електрически задвижваният компресор EAV осигурява повече тяга при ниските обороти и почти мигновена реакция при подаване на газ. Благодарение на него турбодупката е практически елиминирана, а реакцията при подаване на газ е светкавично бърза при всякакви условия. EAV е свързан с новата 48-волтова основна бордна мрежа, в която е интегрирана и Mild-Hybrid-технологията. Дизелът притежава още по-голям потенциал за ефективност в сравнение с MHEV-системата, интегрирана в 12-волтовата бордна мрежа в моделите от серията А4. В S4 TDI работи следващата фаза на този тип технология, тъй като Mild-Hybrid-технологията работи на основата на 48-волтовата бордна мрежа. С помощта на мощен DC/DC-преобразувател 12-волтовата мрежа е свързана с основната 48-волтова бордна мрежа. За първи път S4 TDI има и мощен 48-волтов ремъчен стартер-генератор, който фактически е сърцето на Mild-Hybrid-технологията и при спиране позволява рекуперация с мощност 8 кВт. Източник на енергия за тази технология е литиево-йонна акумулаторна батерия с въздушно охлаждане и капацитет 0.5 кВтч, която е монтирана под пода на багажника. Mild-Hybrid-системата на S-моделите има потенциал за икономия на гориво в реални условия от порядъка на 0.4 литра на 100 километра. За силовото предаване отговарят осемстепенна автоматична трансмисия tiptronic и системата за постоянно задвижване на четирите колела quattro. Като опция се предлага спортен диференциал, който се грижи за активно разпределяне на тягата между колелата на задния мост. Така при динамичнно шофиране се предава повече тяга към външното за завоя колело, което спомага за своевременно противодействие срещу появата на склонност към недозавиване. S-спортното окачване е част от стандартното оборудване. Със своята S-специфична настройка то осигурява спортно усещане при шофиране. Последното може да бъде допълнително засилено посредством предлаганото като опция S-спортно окачване с регулируеми амортисьори. Различни специални детайли в областта на екстериора и интериора подчертават характера на S-моделите – от накрайниците на изпускателната уредба до S-режима на дисплея на предлагания като опция Audi virtual cockpit. За всеки път и всяка настилка: Audi A4 allroad quattro Благодарение на своята технология за задвижване на четирите колела quattro и на увеличения с 35 милиметра клиренс, Audi A4 allroad quattro съчетава високо равнище на комфорт на возене със солидни Offroad-възможности. В комбинация с предлаганото като опция специфично за модификацията allroad окачване с регулируеми амортисьори се подобряват както комфорта, така и представянето на пътя. Моделът се отличава от стандартния A4 Avant по различни детайли като например защитата в областта на дъното на каросерията или предпазните елементи на калниците, като и с увеличен с 12 милиметра диаметър на колелата и разширена следа – с шест милиметра отпред и с цели единайсет милиметра отзад. Audi A4 allroad quattro се предлага с избор от три двигателя – един бензинов и два дизелови. Автоматичната трансмисия е част от стандартното оборудване, а като алтернатива на стандартната ходова част срещу доплащане се предлагат регулируеми амортисьори. Както и при стандартния A4 Avant, багажното отделение побира 495 литра, а при сгънати задни облегалки и натоварване до тавана вместимостта се увличава до 1495 литра. Задният капак и покривалото на багажното отделение серийно разполагат с електрическо задвижване. Благодарениее на допълнителния offroad-модус на системата за избор на режими Audi drive select, водачът на A4 allroad quattro разполага с избор от общо шест основни режима на работа За тези, които искат да бъдат първи: ексклузивен модел Audi A4 edition one За пазарния дебют на модел марката с четирите пръстена на емблемата предлагга A4 в специална серия "edition one". тя се предлага за версите Limousine и Avant в комбинация с три от вариантите на задвижване, а именнно с 2.0 TFSI със 180 кВт (245 кс), 2.0 TDI със 140 кВт (190 кс) и 3.0 TDI със 170 кВт (231 кс). Външният дизайн се базира на екстериора на пакета S line, допълнен с някои елементи като например оптичен пакет в черно. За интериора клиентът може да избира между интериорен пакет design selection или S line. Пазарен старт в Европа Audi A4, както и S4-моделите с TDI-задвижване стъпват на пазара в Германия и останалите европейски държави през есента на 2019 година. На пазарите извън Европа Audi ще предлага S4 и S4 Avant с двигател 3.0 TFSI. Бензиновият турбоагрегат с директно впръскване на горивото в цилиндрите е с мощност 260 кВт (354 кс) и разполага с максимален въртящ момент от 500 нютонметра, наличен в диапазона от 1370 до 4500 оборота в минута. V6-двигателят ускорява S4 TFSI Limousine за 4.7 секунди от 0 до 100 км/ч, а електронно ограничената максимална скорост е 250 км/ч. При S4 TFSI Avant класическият спринт от място до 100 км/ч отнема само с две стотни от секундата по-дълго.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3202 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1