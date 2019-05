Тенис Двукратната победителка Свитолина отпадна още във втория кръг в Рим 15 май 2019 | 10:34 - Обновена 0



The rain has finally stopped! BACK ON COURT! These girls rock! #ibi19 #Svitolina #Azarenka pic.twitter.com/vSyI4QzFzo — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 14, 2019 Втората част бе категорично в полза на състезателката от Беларус, която взе всичките подавания на шампионката и в крайна сметка изравни резултата след 6:1. В решителния трети сет нервите взеха връх над всичко. До 5:5 двете бяха направили по цели четири пробива. Азаренка направи решителната крачка, след като спечели подаването си за 6:5. Елена Свитолина не успя да се справи с напрежението и допусна пореден брейк в този случай на 30, с което отпадна от турнира.

Каролина Плишкова се справи без проблеми с Айла Томлянович (Австралия) след 6:3, 6:3. Поставената под номер 8 Ашли Барти (Австралия) се измъчи срещу Виктория Кузмова (Словакия) - 4:6, 6:3, 6:4. Шампионката от последните две години Елена Свитолина (Украйна) отпадна още във втория кръг на силния турнир по тенис за жени на червени кортове в италианската столица Рим с награден фонд 3.45 милиона долара. Поставената под номер 5 в схемата Свитолина отстъпи пред Виктория Азаренка (Беларус) след 6:4, 1:6, 5:7 за 2:18 часа игра. Свитолина започна силно първия сет и след размяна на пробиви успя да поведе с 5:4, след което взе подаването на Азаренка на 15 и поведе в сетовете.Втората част бе категорично в полза на състезателката от Беларус, която взе всичките подавания на шампионката и в крайна сметка изравни резултата след 6:1. В решителния трети сет нервите взеха връх над всичко. До 5:5 двете бяха направили по цели четири пробива. Азаренка направи решителната крачка, след като спечели подаването си за 6:5. Елена Свитолина не успя да се справи с напрежението и допусна пореден брейк в този случай на 30, с което отпадна от турнира.

