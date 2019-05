Бокс Пулев се замисля за дело срещу Джени Суши 15 май 2019 | 07:43 - Обновена 0



@@@ “Всичко мина перфектно, това решение и очаквахме. Имаше нападки, плач, рев. Джени Суши се разплака, искаше да бъде по-драматично. Наказанието ми не е точно шест месеца, защото на 22 юли предстои ново изслушване. Трябва да мина тестове по темата (б.р. във връзка с превенцията за сексуалното насилие). Говорих надълго и нашироко пред комисията. Тя, Суши, от своя страна не отговаряше на въпросите на адвокатите и комисията. Тя имаше избор за това, но когато човек не крие нещо, отговаря. Относно разпространените от щаба ми видеа за поведението, казаха, че това няма отношение към темата. Video emerges showing female reporter partying with Kubrat Pulev at 3am on night of kiss storm https://t.co/BLaoPByqNS — The Sun - Boxing (@SunBoxing) March 30, 2019 Аз й се извиних, казах, че съжалявам. Запознах се и с нейната адвокатка Джулия Олред. Нямам лоши чувства към тях, въпреки че ме атакуват. С Джени Суши не сме се поздравявали преди изслушването. Не можех да повярвам, че казва неща, които не са точно така. Много хора в залата, свидетели на случилото се, се смееха и бяха в недоумение как може да говори такива неща. Това са хора, които са присъствали и знаеха какво се случи. Много от нещата бяха спестени. Ако бяха говорили, цял свят щеше да разбере каква е. Не знам дали ще предявяват някакъв иск срещу мен. Но много хора ме съветват аз да заведа. Не знам, ще видим. Според мен всичко ще свърши дотук от нейна страна. Не знам подробности за програмата, която трябва да посещавам. Това наказание ми променя плановете да играя през лятото в Лас Вегас. Не е редно това, което направих и за в бъдеще ще бъда още по-усъвършенстван и по-добър. Благодаря на всички, които бяха зад мен през това време, в този труден за мен момент”, каза Кобрата в ефира на bTV. Звездата ни в професионалния бокс Кубрат Пулев беше наказан за шест месеца със спиране на правата заради прословутата целувка с американската репортерка Дженифър Карвало след победата му над Богдан Дину на 23 март. Той беше глобен и с 2500 долара, а до 22 юли трябва да премине програма за превенция на сексуалното насилие над жените в медиите. Тогава той отново ще бъде изслушан от Атлетическата комисия на Калифорния, която ще прецени дали той вече осъзнава действията си в онази фатална вечер. В разговор по скайп пред bTV Кобрата разкрива, че е получил съвети да заведе насрещен иск срещу популярната като Джени Суши дама и не отхвърля напълно такава възможност.

