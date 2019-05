Бокс Потвърдиха победата на Кобрата над Дину 15 май 2019 | 06:06 - Обновена 1



Звездата ни в професионалния бокс загуби изслушването в Атлетическата комисия на Калифорния по жалбата на репортерката Дженифър Равало за сексуално посегателство и остана с отнет лиценз, но все пак имаше и повод за радост. “Is he really sorry since he didn’t say it until today?” asks @GloriaAllred— reps sports reporter Jennifer Ravalo. Bloodied boxer @KubratPulev—grabbed her/kissed her during post-match interview. @_CSAC inquiry underway in #LosAngeles. pic.twitter.com/jEGs2vtTJ9 — Craig Fiegener (@CraigNews3LV) May 14, 2019 Победата му над румънеца Богдан Дину на 23 март беше потвърдена, след като жалбата на боксьора от северната ни съседка и представителите му за служебен успех бе отхвърлена. Дину претендираше, че е получил неправомерен удар в тила минути преди съдията да обяви Пулев за победител в седмия рунд. Според комисията ударите на Кобрата не попадат в хипотезата за умишлени нарушения и затова победата му остава. Така статистиката на българина след мача остава непроменена - 27 победи (14 с нокаут) и 1 загуба.

