Две положителни допинг проби = една целувка

Спортната комисия на щата Калифорния се произнесе и наложи тежка санкция на българския боксьор за целувката, която той отправи на американската журналистка Дженифър Равало след победата над Богдан Дину в Коста Меса. Пулев загуби състезателните си права на територията на САЩ за следващите 6 месеца, ще трябва да плати и глоба. Решението на 7-членната комисия шокира щаба на Кубрат. Преглед на архивите показва, че целувката на българина е равна на две положителни допинг проби, както и на хвърляне на стол и заплахи към рефер. 2018 г. Пресен случай на загубен лиценз от водещ боксьор. През април 2018 г. Спортната комисия на щата Невада гласува с пълно единодушие да наложи наказание в размер на шест месеца на мексиканската суперзвезда Саул "Канело" Алварес заради двете положителни допинг проби за забраненото вещество кленбутерол, които той даде два месеца по-рано. Очакваше се Алварес да бъде наказан за година, но комисията му наложи по-лека санкция, тъй като мексиканецът указа пълно съдействие по време на разследването. Той призна за употребата на кленбутерол, но отрече тя да е умишлена. Оправда се, че веществото попаднало в организма му след прием на замърсено месо - често срещано в Мексико. Отнетият лиценз обаче не развали особено плановете на Алварес, който просто пренасрочи двубоя си с казахстанеца Генади Головкин за 15 септември. 2011 г. Още едно шестмесечно наказание. На 3 ноември 2001 г. Заб Джуда се изправя срещу Костя Дзю в спор за званието абсолютен шампион на леката-полусредна категория. Джуда обаче отнася няколко тежки крошета и реферът Джей Нейди прекратява мача. Загубилият е меко казано несъгласен с решението. Джуда обезумява и хвърля стол към центъра на ринга, след което търси саморазправа със съдията - поставя ръкавица до брадата му и сипе заплахи. Впоследствие той е глобен със 75 хил. долара от Спортната комисия в Невада, която отнеме лиценза му за 6 месеца. “Did you ask her if the kiss bothered her?” commish member asked... “There was no reason to ask, because she appeared to be happy,” @KubratPulev tells CA Athletic Commission. Unedited video of interview/kiss at: https://t.co/Wci5BYp0U3 pic.twitter.com/VcHUPAn7GM — Craig Fiegener (@CraigNews3LV) May 14, 2019 2009 г. Спортната комисия на щата Калифорния отнема за година лиценза на бившия световен шампион в полусредна категория Антонио Маргарито. Причината - преди двубой срещу Шейн Моузли прахът от бинта на ръцете му съдържал сяра и калий. Елементите за изработка на гипс се втвърдявали при смесване с потта. Има съмнения, че Маргарито се е "подготвил" по същия начин и за битката си с Мигел Кото, която печели с технически нокаут в 11-ия рунд. Още през 2010 г. обаче Маргарито получава лиценз за Тексас, където се изправя срещу Мани Пакиао. 1998 г. Най-известният случай с отнемане на боксов лиценз. Преди повече от две десетилетия Спортната комисия в Невада спира състезателните права на Майк Тайсън за наказание, че отхапва ухото на Ивендър Холифийлд по време на мача им за световната титла на 28 юни 1997 г. Легендата губи и 3 милиона долара от премията си, която възлиза на 30. 15 месеца по-късно Тайсън си връща лиценза, но благодарение на две други спортни величия. Звездата на баскетболния "Лос Анджелис Лейкърс" Меджик Джонсън и самият Мохамед Али подкрепят Железния Майк и се явяват като негови защитници. Петчленната комисия изпада в безизходица и само един от заседателите гласува срещу спортните герои на САЩ. 4:1 и Тайсън е реабилитиран! Наказанието, което изтърпява обаче, е само 2,5 пъти по-дълго от това на Кубрат Пулев. Отнетият лиценз представлява изключително тежък удар върху кариерата на Кобрата, който наскоро се концентрира изцяло върху американския пазар и подписа договор с местната промоутърската компания "Топ Ранк". btvnovinite.bg

