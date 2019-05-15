Люпко Петрович черпи днес

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент
|
|
ЦСКА
Консултантът в ЦСКА-София Люпко Петрович навършва днес 72 години. Легендарният сръбски специалист ще почерпи по повода ръководството и отбора.
Празникът заварва Люпко като треньор на ЦСКА-София, като това е 24-и различен клуб в богатата му кариера. Петрович е водил някои отбори по повече от веднъж, а най-големият му успех като треньор безспорно е спечелването на КЕШ с Цървена звезда през 1991 година. Тогава за последно отбор от източната част на континента спечели трофея в най-престижния евротурнир.
В България той е бил още треньор на Левски и Литекс, а в Европа и света е бил начело на тимове като Еспаньол, Пенярол, ПАОК, Олимпиакос и други. Сърбинът стана консултант на “Българска армия” през декември, като в началото наблюдаваше футболисти за трансфер, но никой не му хвана опитното око.
“Тема Спорт”
Още по темата
|
›› ЦСКА
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› БГ Футбол
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 23
отговор
Сръбска мастия. Рейтинг: 1 1
(Гост) 22
отговор
Честито дедо!Оранжево морето,оранжево небето!Литекс това си ти!Тире! Рейтинг: 2 1
(Гост) 21
отговор
ДНЕС ЛЮБКО ЧЕРПИ ЧИЧО ПЕНЧО , А УТРЕ ЧИЧО ПЕНЧО ЩЕ ЧЕРПИ ЛЮБКО . ТЕ ПРЕЗ ДЕН СА РОЖДЕНИЦИ . ТЕ СА ВЪВ ВЕЧНИ ПРАЗНИЦИ ОТКАКТО ГАНЧО Е В СОФИЯ И СА РЕКЛАМНИТЕ МУ ЛИЦА . Рейтинг: 1 0
(Гост) 20
отговор
Уникална снимка за поколенията,която говори сама за себе си:сръбски пияница-предател,футболист-доносник и ловешки помак. Рейтинг: 7 3
(Гост) 19
отговор
Любко, нали знаеш предателите никой не го обича ! Рейтинг: 4 0
(Гост) 18
отговор
Честит рожден ден Да си жив и здрав и много късмет и здраве Рейтинг: 4 2
(Гост) 17
отговор
Доброй ютро пияницооооо! Рейтинг: 9 0
(Гост) 16
отговор
тая сръбска ку...а и преди беше треньор на ловешкото недуразомение Рейтинг: 9 1
(Гост) 15
отговор
Не разбрах за какво ще черпи- Рейтинг: 2 0
(Гост)
ЗА ДУБАЛА ли ? Рейтинг: 1 0
(Гост) 14
отговор
Жив и здрав Любко.Великан при Великан и шампион с ЦСКА. Рейтинг: 5 7
(Гост) 13
отговор
той друго не умее,дъртия пияндурник Рейтинг: 4 2
(Гост) 12
отговор
Да си жив и здрав Люпко! Вярваме, че ще направиш ЦСКА шампион! Ти си роден победител и винаги си побеждавал Левски и Лудогорец! ЦСКА е шампион. Рейтинг: 6 10
(Гост)
побеждавал калъф! Точно обратното... Рейтинг: 6 2
(Гост) 11
отговор
ВРЕМЕ ТИЕ ОТДАВНА ЗА ПЕНСИЯ. ПРЕДАТЕЛ ТАКЪВ!!? Рейтинг: 5 2
(Гост) 10
отговор
Да е жив и здрав,ама го е ударил май само на почерпки... Рейтинг: 3 1
(Гост) 9
отговор
‘ Рейтинг: 2 1