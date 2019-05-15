ЦСКА-София Cska-Sofia

ЦСКА-София 1:0 Ботев (Пловдив)

последен:
24.05.2019

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следващ:
 

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Добромир Митов
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

Люпко Петрович черпи днес

15 май 2019 | 03:45 - Обновена
Люпко Петрович черпи днес
Консултантът в ЦСКА-София Люпко Петрович навършва днес 72 години. Легендарният сръбски специалист ще почерпи по повода ръководството и отбора.
Празникът заварва Люпко като треньор на ЦСКА-София, като това е 24-и различен клуб в богатата му кариера. Петрович е водил някои отбори по повече от веднъж, а най-големият му успех като треньор безспорно е спечелването на КЕШ с Цървена звезда през 1991 година. Тогава за последно отбор от източната част на континента спечели трофея в най-престижния евротурнир.
В България той е бил още треньор на Левски и Литекс, а в Европа и света е бил начело на тимове като Еспаньол, Пенярол, ПАОК, Олимпиакос и други. Сърбинът стана консултант на “Българска армия” през декември, като в началото наблюдаваше футболисти за трансфер, но никой не му хвана опитното око.

“Тема Спорт”

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Добави коментар ›› Коментари (23)

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Литекс-цска 8-0
(Гост) 23
отговор
16 май 2019 | 09:03

Сръбска мастия. Рейтинг: 1 1

1948
(Гост) 22
отговор
16 май 2019 | 06:30

Честито дедо!Оранжево морето,оранжево небето!Литекс това си ти!Тире! Рейтинг: 2 1

7799
(Гост) 21
отговор
15 май 2019 | 21:50

ДНЕС ЛЮБКО ЧЕРПИ ЧИЧО ПЕНЧО , А УТРЕ ЧИЧО ПЕНЧО ЩЕ ЧЕРПИ ЛЮБКО . ТЕ ПРЕЗ ДЕН СА РОЖДЕНИЦИ . ТЕ СА ВЪВ ВЕЧНИ ПРАЗНИЦИ ОТКАКТО ГАНЧО Е В СОФИЯ И СА РЕКЛАМНИТЕ МУ ЛИЦА . Рейтинг: 1 0

ПИШУРКО МИКРЕНСКИ
(Гост) 20
отговор
15 май 2019 | 12:53

Уникална снимка за поколенията,която говори сама за себе си:сръбски пияница-предател,футболист-доносник и ловешки помак. Рейтинг: 7 3

пажо
(Гост) 19
отговор
15 май 2019 | 11:32

Любко, нали знаеш предателите никой не го обича ! Рейтинг: 4 0

Монтана
(Гост) 18
отговор
15 май 2019 | 10:55

Честит рожден ден Да си жив и здрав и много късмет и здраве Рейтинг: 4 2

Дриша тире Ганчеф
(Гост) 17
отговор
15 май 2019 | 10:28

Доброй ютро пияницооооо! Рейтинг: 9 0

ЛИТЕКС СТЕ
(Гост) 16
отговор
15 май 2019 | 10:13

тая сръбска ку...а и преди беше треньор на ловешкото недуразомение Рейтинг: 9 1

Бат Ицо
(Гост) 15
отговор
15 май 2019 | 10:10

Не разбрах за какво ще черпи- Рейтинг: 2 0

бат Ицо
(Гост)
15 май 2019 | 16:40

ЗА ДУБАЛА ли ? Рейтинг: 1 0

Златна Топка б.г.
(Гост) 14
отговор
15 май 2019 | 09:25

Жив и здрав Любко.Великан при Великан и шампион с ЦСКА. Рейтинг: 5 7

д-р дришан
(Гост) 13
отговор
15 май 2019 | 09:00

той друго не умее,дъртия пияндурник Рейтинг: 4 2

ЦСКА
(Гост) 12
отговор
15 май 2019 | 08:56

Да си жив и здрав Люпко! Вярваме, че ще направиш ЦСКА шампион! Ти си роден победител и винаги си побеждавал Левски и Лудогорец! ЦСКА е шампион. Рейтинг: 6 10

Тази година не ги е
(Гост)
15 май 2019 | 09:09

побеждавал калъф! Точно обратното... Рейтинг: 6 2

ФУРИ
(Гост) 11
отговор
15 май 2019 | 08:53

ВРЕМЕ ТИЕ ОТДАВНА ЗА ПЕНСИЯ. ПРЕДАТЕЛ ТАКЪВ!!? Рейтинг: 5 2

У бре
(Гост) 10
отговор
15 май 2019 | 08:47

Да е жив и здрав,ама го е ударил май само на почерпки... Рейтинг: 3 1

Жалък пенсионер с ТЕЛК!
(Гост) 9
отговор
15 май 2019 | 08:36

Рейтинг: 2 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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