Наказаха Пулев за шест месеца, пращат го на курс за сексуални посегателства

Атлетическата комисия на щата Калифорния наложи изненадващо бързо наказание на българския боксьор Кубрат Пулев във връзка с придобилата широка популярност целувка с репортерката Дженифър Равало, популярна още като Джени Суши. Очакванията бяха комисията да реши до 48 дни, но тя вече излезе с решение. Boxer @KubratPulev suspended until July 22—- gets boxing license back upon quick completion of sexual harassment course. He’s ordered to pay $2,500 fine. Any similar future offense = life suspension from boxing. #LosAngeles vote unanimous. — Craig Fiegener (@CraigNews3LV) May 14, 2019 От спортния ръководен орган на американския щат решиха лицензът на Кобрата в Северна Америка да бъде отнет до 23 септември или 6 месеца от датата на прословутата целувка. Дотогава той има срок да завърши обучителен курс във връзка със сексуалните посегателства. Освен всичко друго софиянецът трябва да заплати глоба от 2500 щатски долара. На 22 юли Пулев ще трябва да се яви отново пред комисията и да представи доказателства за приключването на наложения му курс и как му е повлиял. Ако той се справи успешно с тази задача, 6-месечното наказание може да бъде намалено. ‘Kiss row’ boxer Kubrat Pulev’s pop-folk star girlfriend wows fans with steamy topless photo https://t.co/hXiPrWh3mf — The Sun - Boxing (@SunBoxing) May 10, 2019 Ако Пулев по някакъв начин не изпълни указаните му действия, наказанието автоматично придобива 12-месечен характер и бива придружено от допълнителни глоба от 2500 долара. Друго изискване, с което българинът трябва да се съобрази, е, че когато кандидатства за възстановяване на боксовия си лиценз, той трябва да го стори задължително пред Атлетическата комисия на Калифорния, преди да търси лиценз пред която и да е друга щатска комисия. @@@ При каквото и да е било бъдещо провинение от подобен характер, Пулев ще бъде лишен до живот от правото да се боксира в пределите на щата Калифорния. В САЩ обаче съществува практиката независимите една от друга комисии да уважават решенията на останалите, които членуват в Асоциацията на боксовите комисии, така че наказанието ще важи за целите Съединени щати. Наказанието беше наложено с пълно единодушие при гласуването сред 7-членната комисия.

