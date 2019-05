Зимни спортове Дания разгроми Великобритания на световното 14 май 2019 | 20:39 0



Мортен Поулсен отбеляза хеттрик (13, 36 и 52), Никлас Йенсен вкара още две шайби (25 и 32), а по веднъж се разписаха Йеспер Йенсен (9), Матиас Бау (10) - най-внушителният хокеист на турнира с 201 см и 108 кг, Филип Брагисер (22) и Ларс Елер (24).



Великобритания не е била в най-горната дивизия от 1994-а година насам, когато отборът загуби всичките си мачове. В сегашния състав е Бен О'Конър, чийто баща Майк участва в шампионата преди 25 години.



Great Britain’s ice hockey team crash to 9-0 defeat against Denmark at World Championships https://t.co/OjLnboreEd pic.twitter.com/U9fPRzKrEG — HolyKey1 (@Holy_key1) May 14, 2019

В група "А", която се играе в Кошице, първи е Финландия със 7 точки пред Германия с шест, Канада с шест, Дания с пет, САЩ с пет, Словакия с три, Франция с една и Великобритания без точки.



