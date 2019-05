Колоездене Еквадорец спечели четвъртия етап в Италия, Роглич запази розовата фланелка 14 май 2019 | 19:27 0



копирано

Еквадорецът Ричард Карапас спечели четвъртия етап на колоездачната обиколка на Италия, докато словенецът Примож Роглич остана начело на генералното класиране, след като избегна катастрофа в края на дистанцията. Карапас, който кара за Мовистар, започна рано финалния си спринт и остави зад себе си Кейлъб Юън и Диего Улиси в изкачването в края на 235-километровата отсечка от Орбетело до Фраскати. The amazing attack by @RichardCarapazM | L'attacco imperioso di @RichardCarapazM | ¡El disparo imperioso de Richard Carapaz! #Giro pic.twitter.com/6NekeCA0tv — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2019 Роглич беше единственият от големите фаворити, който се измъкна от катастрофата, разделила колоната на две в последните шест километра. Британецът Саймън Йейтс и представителят на домакините Винченцо Нибани, които бяха съответно втори и трети в класирането, завършиха с близо 20 секунди зад временния лидер. Колоездачът на Джъмбо-Висма носи розовата фланелка от победата в първото преследване по часовник в събота до момента. Петият етап ще бъде проведен в четвъртък по 140-километрово трасе между Фраскати и Терачина. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 937 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1