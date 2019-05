Тенис Серина Уилямс отново се отказа поради контузия в Рим 14 май 2019 | 19:23 - Обновена 0



копирано

Носителката на 23 титли от “Големия шлем” Серина Уилямс за трети път в кариерата си трябваше да се откаже от участие в тенис турнира от сериите Premeir 5. Великата американка започна кампанията си на клей с двусетова победа над Ребека Петерсон, но се отказа поради контузия преди дългоочаквания сблъсък с по-голямата си сестра Винъс. "Трябваше да се оттегля от турнира в Рим заради болката в лявото коляно. Ще ми липсват феновете и мачовете на един от любимите ми турнири. Ще се съсредоточа върху рехабилитацията, очаквам с нетърпение да ви срещна на Откритото първенство на Франция и на турнира в Рим следващата година", заяви Серина Уилямс. Причината е възнобновени болки в лявото коляно, което не за първи път й създава проблеми в дългата кариера. В Рим бе едва четвъртия турнир за Уилямс през настоящата година, като тя досега е завършила само един-единствен. BREAKING.@SerenaWilliams withdraws from Rome with a knee injury. #IBI19 pic.twitter.com/fhM3hwivhp — Tennis Channel (@TennisChannel) May 14, 2019 Уилямс загуби от Каролина Плишкова на четвъртфиналите на Australian Open, но пък именно в този двубой тя стъпи накриво и нарани глезена си, което определено повлия на представянето й - тя водеше с 5:1 в третия сет и имаше четири мачбола, преди да отстъпи с 5:7. Серина е четирикратна шампионка в Рим - 2002, 2013, 2014 и 2016 - а през 2012-а и 2015-а също се отказваше преди мачовете си поради травми. Последната й загуба във Вечния град е от 2010 година от Йелена Янкович.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1127 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1