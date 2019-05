Англия Лофтъс-Чийк иска титулярно място, за да преподпише с Челси 14 май 2019 | 19:14 - Обновена 0



Халфът Рубен Лофтъс-Чийк е поставил задължително условие пред ръководството на Челси, за да се съгласи да продължи договора си с клуба. Английският национал е готов за ново споразумение, но само ако му бъде гарантирано титулярно място през новия сезон, съобщава The Sun. Loftus-Cheek wants assurances over first-team spot before signing new contract https://t.co/K7YJVb7HRK — Sun Sport (@SunSport) May 13, 2019 През изминалато първенство Лофтъс-Чийк започна от първите минути в едва шест мача. Сегашното споразумение на 23-годишния футболист е до лятото на 2021 г., но директорът на лондонския клуб Марина Грановская иска да реши проблема с договора на англичанина възможно най-рано. Този сезон Рубен Лофтъс-Чийк игра в 40 мача за Челси във всички турнири, вкара 10 гола и даде 5 асистенции.

