Двуседмичен лагер за Ливърпул преди финала

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп ще направи двуседмичен лагер за своя тим преди финала на Шампионската лига срещу Тотнъм. Преди това обаче футболистите на Ливърпул получиха два дни почивка, след като победиха Уулвърхемптън през уикенда и завършиха втори в Англия."Трябва да свършим някои неща в подготовката ни за Шампионската лига. Преди това обаче момчетата ще почиват два дни, а след ваканцията започва и лагерът преди финала. Надявам се да го изиграем добре, да го спечелим и така феновете ще получат това, което заслужават", заяви Клоп на пресконференция в Ливърпул.

