Шампионът в Рим също отпадна рано

Роденият в Рим Матео Беретини (не)изненадващо елиминира шампиона от миналата година Александър Зверев със 7:5, 7:5 и се класира за осминафиналите на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Рим. 23-годишният италианец постигна първата победа в кариерата си над тенисист от топ 5 и го направи на най-подходящото възможно място пред екзалтираните си родни фенове. Беретини миналият месец спечели втората си титла в кариерата (и двете на клей) в Будапеща, а сега има още един повод за гордост на любимата си настилка. Matteo Berrettini scores his first 5 win! #ibi19 — ATP Tour (@ATP_Tour) May 14, 2019 За Зверев това е поредно разочароващо ранно отпадане в турнирите от началото на сезона и значителен регрес спрямо миналата година. Тогава на старта на “Ролан Гарос” той беше постигнал 30 победи и бе записал 8 поражения, като имаше две титли на сметката си - в Мюнхен и именно в Рим. Сега обаче той е със съотношение 15-10 победи-загуби и само едно участие във финал - в Акапулко, където отстъпи на Ник Кирьос.



Поставеният под номер 14 Николоз Басиашвили се класира за третия кръг, след като надигра Ласло Джере (Сърбия) със 7:5, 6:4.



Хърватинът Борна Чорич, номер 13 в схемата също достигна до третия кръг след категоричен успех над Камерън Нори (Великобритания) с 6:2, 6:2.





