Робен очаква последния мач в Мюнхен и решение за бъдещето

Холандското крило Ариен Робен очаква своя последен домакински мач за Байерн Мюнхен в събота и планира да вземе решение за бъдещето си в рамките на следващите две седмици.

Робен, заедно с френското крило Франк Рибери и бразилецът Рафиня, ще се представят за последен път пред феновете в Мюнхен, като се надяват да завършат със седма титла в Бундеслигата във финала на сезона срещу Айнтрахт Франкфурт. "Мисля, че съм играл в събота три пъти в главата си", заяви Робен.

35-годишният футболист, който е страда от травми през последните месеци, каза, че "няма да има нищо по-хубаво", ако може да започне още веднъж с партньора си Рибери в решаващия мач.

Робен дойде в Мюнхен през 2009 г., две години след Рибери, и вкара решаващия гол във финала за Шампионската лига през 2013 г. срещу Борусия Дортмунд. Той спечели седем титли и четири купи на страната.

Thanks for the memories, "Robbery"



Bayern Munich announce Franck Ribery will follow Arjen Robben and leave the club at the end of the season. pic.twitter.com/COPACuzLYv