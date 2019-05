Тенис Вожняцки отново се отказа на старта 14 май 2019 | 16:57 0



копирано





Вожняцки започна добре и поведе с 2:0, но последва серия от пет поредни гейма за полуфиналистката от Откритото първенство на Австралия Колинс. 11-ата в схемата поиска медицински таймаут и след тя се завърна на корта и успя да изравни за 5:5. Датчанката очевидно имаше проблеми и още два пъти поиска помощ от физиотерапевта, но след загубата на тайбрека с 5:7 точки тя се отказа. Така Колинс ще играе във втория кръг срещу испанката Гарбине Мугуруса.



Caroline Wozniacki has pulled out of a second successive tournament through injury.



https://t.co/80sRRMU3NP pic.twitter.com/TPghiwlNv6 — BBC Sport (@BBCSport) May 14, 2019

Вицешампионката в италианската столица през 2008 година Ализе Корне записа първи успех за сезона над тенисистка от топ 10 след 6:1, 6:4 над деветата поставена Арина Сабаленка (Беларус). Сабаленка допусна 40 непредизникани грешки в 74-минутния мач. Във втория кръг Корне ще срещне Карла Суарес Наваро. Испанката записа победа номер 500 в кариерата си в основна схема на турнири на WTA след 6:4, 1:6, 6:3 над украинската тийнейджърка Даяна Ястремска.



Швейцарката Белинда Бенчич направи страхотен обрат срещу 12-ата поставена Анастасия Севастова (Латвия) и спечели с 2:6, 6:3, 6:2, след като изоставаше със сет и два пробива във втория. Севастова се виждаше във втория кръг с аванс от 6:2 и 3:0, но Бенчич взе 12 от следващите 14 гейма, за да триумфира след 92 минути игра. Следващата съперничка на швейцарката ще бъде квалификантката Кристина Младенович от Франция, която отстрани на старта сънародничката си Каролин Гарсия с 6:1, 6:2. Бившата номер 1 в света Каролине Вожняцки се отказа в първия кръг на втори пореден турнир от календара на Женската тенис асоциация. Поставената под номер 11 загуби първия сет на надпреварата на клей в Рим от Даниел Колинс (САЩ) с 6:7(5) за малко повече от час и реши да прекрати участие в мача заради травма на левия крак. Датчанката не завърши и срещата си от първия на състезанието в Мадрид през миналата седмица заради болки в кръста.Вожняцки започна добре и поведе с 2:0, но последва серия от пет поредни гейма за полуфиналистката от Откритото първенство на Австралия Колинс. 11-ата в схемата поиска медицински таймаут и след тя се завърна на корта и успя да изравни за 5:5. Датчанката очевидно имаше проблеми и още два пъти поиска помощ от физиотерапевта, но след загубата на тайбрека с 5:7 точки тя се отказа. Така Колинс ще играе във втория кръг срещу испанката Гарбине Мугуруса.Вицешампионката в италианската столица през 2008 година Ализе Корне записа първи успех за сезона над тенисистка от топ 10 след 6:1, 6:4 над деветата поставена Арина Сабаленка (Беларус). Сабаленка допусна 40 непредизникани грешки в 74-минутния мач. Във втория кръг Корне ще срещне Карла Суарес Наваро. Испанката записа победа номер 500 в кариерата си в основна схема на турнири на WTA след 6:4, 1:6, 6:3 над украинската тийнейджърка Даяна Ястремска.Швейцарката Белинда Бенчич направи страхотен обрат срещу 12-ата поставена Анастасия Севастова (Латвия) и спечели с 2:6, 6:3, 6:2, след като изоставаше със сет и два пробива във втория. Севастова се виждаше във втория кръг с аванс от 6:2 и 3:0, но Бенчич взе 12 от следващите 14 гейма, за да триумфира след 92 минути игра. Следващата съперничка на швейцарката ще бъде квалификантката Кристина Младенович от Франция, която отстрани на старта сънародничката си Каролин Гарсия с 6:1, 6:2. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 974 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1