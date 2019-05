Моторни спортове Ожие настоява за още подобрения от Citroen 14 май 2019 | 16:46 - Обновена 0



You've been a bit too fast for us this weekend @OttTanak Well done again my friend, but be sure we'll keep working to be stronger for our next battle! pic.twitter.com/zbnXSVeu08 — Sébastien Ogier (@SebOgier) May 13, 2019 Настоящият световен шампион във WRC Себастиен Ожие настоява за прогрес от Citroen върху своя C3 рали автомобил, за да засили шансовете си за седма световна титла през 2019-а. През изминалия уикенд французинът се качи за пети път на подиума този сезон и успя да заеме челното място в генералното класиране. Въпреки подобренията, които си личаха в автомобила спрямо рали Аржентина, Ожие очаква още работа от инженерите си за по-добро сцепление при хлъзгави условия. Заради първото си място в класирането, Ожие ще стартира първи на предстоящото рали Португалия (30 май – 2 юни), което пък оставя малко време на отбора за решение. "Тенденция е да имаме проблеми със сцеплението, когато тръгваме от първа позиция. Имаме нужда да развием колата още, така че да бъде конкурентна във всички ситуации. Първи сме в класирането и може да кажем, че след първите шест кръга резултатът е положителен", сподели Ожие.

