Де Роси се сбогува с Рома, чака оферти

Every single #ASRoma player turned up for Daniele De Rossi's farewell press conference - and then gave him a standing ovation © pic.twitter.com/VPvJ3PwgaH — AS Roma English (@ASRomaEN) 14 май 2019 г.

Daniele De Rossi will leave Roma at the end of the season after 18 years with the club.



615 games

63 goals



A club legend. As tough as they come.



Via @OfficialASRomapic.twitter.com/mnKercdQeO — Football on BT Sport (@btsportfootball) 14 май 2019 г.

OFFICIAL: Daniele De Rossi will leave Roma this summer after 18 years at the club.



End of an era. pic.twitter.com/Tn1SMUMewG — Football Tweet (@Football__Tweet) 14 май 2019 г.

Днес е тъжен ден за феновете на Рома . Един от символите на тима Даниеле Де Роси обяви на официална пресконференция, че ще сложи край на 18-годишната си кариера в римския клуб. 36-годишният полузащитник призна, че не е получил предложение за нов договор от страна на клуба и сподели, че не обмисля да спира с футбола. Де Роси чака оферти, а когато спре, разкри, че ще се отдаде на треньорската професия.“Вчера ми бе съобщено, че договорът ми няма да бъде подновен. На 36 години съм и не съм глупав. Когато никой не се свързва с теб, за да обсъди договора ти, значи всичко е решено. Не съм разговарял с други отбори. Все още се чувствам футболист и искам да продължа. Ще сгреша пред себе си, ако спра с футбола. Не знам дали ще остана в Италия, или пък ще играя в чужбина”, започна Де Роси.“Ако имах магическа пръчка, щях да поставя няколко трофея в моята витрина. Взимам това решение с ясно създание. Нормално е да съм допускал грешки през тези години. Имах възможността да отида в други отбори, за които се говореше, че ще спечелят повече от Рома. Любовта ми към клуба ще продължи под друга форма. Не изключвам през следващите години да ме виждате със сандвич и бира в някои от гостуващите сектори, за да подкрепям приятелите си”, каза още полузащитникът.“Рома иска да стана директор? Ще оставя мръсната работа на Тоти. Бих искал да стана треньор”, завърши Де Роси.