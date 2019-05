Рафиня: За мен беше удоволствие да прекарам 8 години в Байерн

Защитникът на Байерн Мюнхен Рафиня заяви, че се чувства добре в клуба, но времето му вече е изтекло. Той ще напусне отбора през лятото, когато изтича сегашният му договор. Той ще се присъедини към други две от амблематичните фигури за германския колос последното десетилетие, които ще се простят с тима през лятото - Франк Рибери и Ариен Робен.

OFFICIAL: Bayern Munich have announced Rafinha will leave the club when his contract expires in the summer.

(Source: @FCBayernEN ) #Transfers pic.twitter.com/HdmfxxdZek