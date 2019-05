Ключова свидетелка по делото на Кокорин и Мамаев падна от балкон (видео)

View this post on Instagram

Великий день Победы — оставил отпечаток на века. За тех, кто воевал, мы искренне гордимся, благодарим в слезах и храним вечную память. Пусть вокруг процветает мир, спокойствие, дружба, единство. Не будет войн, потерь и слёз. Добро всегда побеждает всё злое и царит счастливое время, полное улыбок и смеха. С Днём Победы! Дорогие наши Ветераны! Пожалуй, ни в одном языке мира не найдется слов, чтобы вложить в них всю благодарность за ваш бессмертный подвиг на фронтах и в тылу. Поэтому я не буду много говорить – я преклоняю свои колени перед вами, героями, чьи деяния будут жить в веках! Крепкого вам здоровья, неугасаемого оптимизма и позитивных эмоций! С праздником, ветераны! С Днем Победы!

A post shared by Katenka Pugovka (@katenkapugovka) on May 9, 2019 at 5:38am PDT