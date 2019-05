Тенис Гофен върза "геврек" на Вавринка и го изхвърли от Рим 14 май 2019 | 15:10 0



Давид Гофен се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим с награден фонд 5,2 милиона евро. Белгиецът надигра швейцареца Стан Вавринка с 4:6, 6:0, 6:2 за час и 53 минути игра. Гофен загуби първия сет, но след това коригира играта си и спечели 11 гейма срещу един за съперника, като взе двата сета с 6:0, 6:2. Allez David!



Three-time Rome quarter-finalist @David__Goffin notches a 4-6 6-0 6-2 victory over Stan Wawrinka at #ibi19 pic.twitter.com/dzP1SFhI5j — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2019 В следващия кръг белгиецът ще срещне седмия в схемата аржентинец Хуан Мартин дел Потро. Французинът Жереми Шарди също продължава напред след победа над сънародника си Ришар Гаске с 6:1, 4:6, 6:3. Във втория кръг Шарди ще срещне миналогодишния шампион и фаворит в надпреварата Рафаел Надал. Малко по-късно днес участието си в Рим започва и първата българска ракета Григор Димитров, който ще срещне германеца Ян-Ленард Щруф.

