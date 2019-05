Тенис Григор Димитров не можа да осъществи обрат срещу Щруф в Рим 14 май 2019 | 18:23 - Обновена 1



Най-добрият български тенисист Григор Димитров не можа да осъществи обрат в първия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Рим, като отстъпи на коравия двуметров германец Ян-Ленард Щруф с 4:6, 7:6(5), 3:6 за точно 2 часа игра. Шампионът от Финалите на АТР 2017 имаше предимство с пробив в третия сет, като бе близо до това да осъществи още един и да дръпне с 4:1, но от този момент нивото на изпълненията му спадна. Димитров също не се реши да продължи агресивно и рисково в следващите геймове, което доведе до поражение още в първия двубой с Радек Щепанек в щаба. The first one was good...

: @TennisTV | #ibi19 pic.twitter.com/I1MlCjmyci — ATP Tour (@ATP_Tour) May 14, 2019 В Монте Карло преди няколко седмици Григор надделя над Щруф, но сега не можа да довърши започнатия обрат, като един от позитивите в мача е, че все пак спечели тайбрек след няколко загубени такива през кампанията до момента. Според статистиката Димитров е направил 28 уинъра с 38 непредизвикани грешки, а съперникът му - 38-34. ПЪРВИ СЕТ Направи впечатление, че българинът изпи някакво хапче преди началото на срещата, но не е ясно дали е срещу болка в рамото или някакъв друг физически проблем. Григор започна по най-добрия начин с изящен бекхенд-уинър по правата, но допусна двойна грешка за 30-30, пресилвайки кик-сервис по диагонала в полето за предимство. Българинът не можеше да вкара първия си сервис и сбъркан форхенд от дъното на корта подари точка за пробив на Щруф. Пресилен бекхенд от страна на Димитров след хубав ретур на германеца пък доведе до осъществяване на брейка - 0:1. Форхенд-уинър след апроуч на Григор го изведе до 0-15, но после не можа да направи лоб след добра къса топка на Щруф. Германецът сервираше мощно по бекхенда на съперника си и печелеше предимство, а и направи ас за 40-15. Сбъркан ретур на Димитров позволи на опонента му да затвърди пробива - 0:2. Григор с великолепен форхенд уинър в ъгъла на оголената страна на корта от противника направи 30-0, а лека неточност при настройката за удар от тази страна доведе до грешка за 40-15. Хубав ретур на Щруф му позволи да бъде агресивен от самото начало на разиграването и да го завърши с форхенд-уинър по обратния диагонал - 40-30. Ас номер 1 на Григор обаче приключи гейма в негова полза - 1:2. Три аса на Щруф набързо му позволиха да дръпне с 40-0, а Димитров сбърка плосък бекхенд по правата и геймът приключи за секунди - 1:3. Димитров също скорострелно поведе с 30-0, но после направи поредна грешка от лифтиран бекхенд, която обаче не се оказа фатална за развитието на гейма. Той го завърши със сервис-печеливш форхенд и намали на 2:3. Чудесно разиграване с бекхенд по диагоналите завърши със смяна на Григор към форхенд, който пласира неспасяемо в десния ъгъл на Щруф за 15-30. Германецът обаче сервираше безкомпромисно и заличаваше чрез началния си удар всякакви неточности, с което изравни на 30-30. В разиграване обаче той имаше проблеми и след грешка от форхенд се стигна до точка за пробив. Нов сбъркан форхенд на Щруф възстанови паритета в мача - 3:3. Германецът направи ретур-уинър, а после извади късмет да хване линията с връщането на топката, което пък впоследствие провокира грешка на Григор от форхенд - 15-30. Нова неточност от тази страна на ракетата на българина доведе до два брейк-бола в полза на съперника, като първият бе неутрализиран с отлично изпълнение на сервис по правата и форхенд по обратния диагонал. Вторият шанс за пробив се изпари с ас номер 2 на Димитров, който после излезе победител в сложно разиграване. Невърнат сервис по правата в полето за предимство изведе Григор напред за първи път в двубоя - 4:3. Форхенд-уинър на българина в по-продължително разиграване в следващия гейм затвърди впечатлението, че Щруф е по-ефективен в кратките размени на удари. След това пък Григор хвана линията с бекхенд и изравни резултата на 30-30, но невърнат сервис и още един ас на германеца му осигуриха гейма - 4:4. Петата грешка на Димитров от бекхенд (0 за съперника към този момент) спомогна за нови затруднения при сервис-гейма - 0-30. Шестата пък доведе до троен брейк-бол, вторият от които бе материализиран чрез седмия сбъркан бекхенд от ракетата на българина - 4:5. Грешка от форхенд-ретур и преди това бекхенд на Григор позволиха на Щруф да дръпне с 30-15, а след това нов агресивен бекхенд на българина донесоха още предимство за съперника. Форхенд-уинър на Димитров му спаси първия сетбол, но след това грешка от слайс подари сета на германеца - 4:6 за 34 минути. ВТОРИ СЕТ Григор отново направи бекхенд-уинър по правата, а Щруф - ретур-уинър от задната страна на ракетата си, но като цяло българинът взе първия си сервис-гейм без особени трудности за 1:0. Германецът продължаваше с бомбените си начални удари и с 9-ия си ас изравни за нула време - 1:1. Димитров също сервираше солидно и това му позволяваше да печели лесни и бързи точки до 30-0, а за 40-0 Щруф отново бе разходен по ширината на корта и провокиран да сбърка форхенд. Нов невърнат сервис на българина му помогна да поведе с 2:1. Ян-Ленард нямаше намерение да спира с мощните сервиси, но пък направи грешка от бекхенд за 30-15, а после загуби размяна по диагонала от тази страна на ракетата, опитвайки неуспешно къса топка - 30-30. Чудесен форхенд-уинър по правата след добре изградена атака осигури на Димитров брейк-пойнт, но той бе неутрализиран с поредния силен (224 км/ч) сервис по диагонала на Щруф. Ас номер 11 съвсем обърна резултата, но той пък веднага след това направи първата си двойна грешка. В крайна сметка нови два солидни начални удара избавиха германеца от проблемите в гейма - 2:2. Dimitrov/@GrigorDimitrov /(@TennisTV ) #ibi19 pic.twitter.com/m1Op4VH14U — doublefault28 (@doublefault28) May 14, 2019 Димитров повиши нивото на сервис и на агресията си в последвалите разигравания, като зарадва зрителите с бекхенд-смач, волета на мрежата и завършени топки за гейм на нула и 3:2. Щруф беше истинска машина от начален удар - 14-ия му ас доведе набързо до 3:3. Григор два пъти не успя да вкара първи сервис и си имаше неприятности след това, като грешка от форхенд направи резултата 30-30, но пък Щруф сбърка ретур и стана 40-30. Ас номер 3 по диагонала в полето за предимство осигури гейма на българина - 4:3. Германецът спечели 4 бързи точки чрез основното си оръжие в днешния двубой, като все пак Димитров се отличи отново с бекхенд-уинър по правата - 4:4. Григор направи 4-ия си ас, а в други два случая разходи противника по корта и завърши с уинъри от форхенд, като впоследствие с невърнат сервис спечели петия си хубав гейм в сета - 5:4. Димитров изненада съперника си с щурм към мрежата и пласиране на линията на коварно воле за 0-15, но Щруф веднага направи 17-ия си ас, за да изравни. Този път българинът сбърка бекхенд по диагонала в по-продължително разиграване, а сервис-форхенд на съперника възстановиха паритета - 5:5. Хубав ретур на Щруф му позволи да завърши с форхенд по диагонала за 15-15, а удар с рамката на ракетата на Григор го постави в неудобна ситуация по 15-30. В следващия момент Димитров направи къса, която обаче докосна филето и излезе в аут за два брейк-бола. Първият бе неутрализиран след грешка от бекхенд на Щруф, а после Григор го принуди да сбърка в разиграване от дъното на корта по форхенд-страните на двамата. Невърнат сервис свали напрежението от българина, а ново добро негово изпълнение доведе до 6:5. Германецът нямаше намерение да си усложнява положението и бързо си осигури участие в тайбрек - 6:6. ТАЙБРЕК Димитров спечели първото разиграване на свой сервис след сбъркан бекхенд от средата на корта на съперника. Два невърнати начални удара на Щруф обаче се погрижиха да няма ранен пробив - 1-2. Втори сервис в тялото на противника провокираха сбъркан ретур и Димитров изравни на 2-2, а невърнат такъв по правата позволиха на българина да поведе с 3-2. Грешка от форхенд от средата на корта на Щруф доведоха до първия мини-пробив при 4-2! Германецът все пак спечели следващото разиграване на свой сервис, но вече нямаше инициативата - 4-3. Продължителна размяна на бекхенди завърши с грешка на Щруф и публиката аплодираше още по-разпалено Григор, който впоследствие отново надделя над противника си от бекхенд-страната - 6-3. С доста късмет Щруф завърши воле на мрежата (удар с рамката) и се опази от минаващ форхенд, а сбъркана къса на Димитров доведе до 6-5. С ас номер 5 Григор материализира третия си сетбол и изравни резултата - 4:6, 7:6 (5). (@TennisTV ) #ibi19 pic.twitter.com/kWS5qjGNgs — doublefault28 (@doublefault28) May 14, 2019 ТРЕТИ СЕТ Щруф продължи колебанията от тайбрека и Григор успя да "се закачи" за сервис-гейма му, само че германецът неутрализира три брейк-бола. Нова грешка от бекхенд на съперника осигури четвърти шанс за пробив, който бе материализиран с великолепно изпълнение на Димитров - той бе "повикан" на мрежата и успя да пласира минаващ бекхенд в ъгъла на корта над най-високата страна на филето - 1:0! Dimitrov/@GrigorDimitrov /(@TennisTV ) #ibi19 pic.twitter.com/CjhxablhXo — doublefault28 (@doublefault28) May 14, 2019 Григор затвърди брейка си по най-добрия възможен начин - с гейм на нула, като след него той смени ракетата си, защото предстоеше и смяна на топките. Щруф явно бе решил да повишава риска и съответно силата на изпълненията си, което затрудни съпротивата на Димитров и геймът бе спечелен лесно от противника му - 2:1. Struff/@Struffitennis /(@TennisTV ) #ibi19 pic.twitter.com/LzF1h8z7el — doublefault28 (@doublefault28) May 14, 2019 Dimitrov/@GrigorDimitrov /(@TennisTV ) #ibi19 pic.twitter.com/8jpdOd0Koi — doublefault28 (@doublefault28) May 14, 2019 Магически бекхенд по правата в движение, изпълнен с китката, вдигна зрителите на крака - 0-15 за Григор, но после и Щруф заслужи овации за сложно стоп-воле на мрежата. Българинът излезе напред с 15-30 след грешка на германеца в близост до мрежата, но равенството бе възстановено след дълбок слайс, който задмина Димитров. Разиграване на слайсове отново бе спечелено от Григор и той си заслужи точка за пробив, само че Щруф я заличи с безупречен начален удар по диагонала. Този път грешка от слайс на Гришо и невърнат сервис спасиха германеца от още по-неприятно изоставане в резултата - 3:2. Димитров започна със смач от дъното на корта за 15-0, а после сервис по правата и още един невърнат по диагонала доведоха до 40-0 за нула време. Още един мощен начален удар по правата намери линията и резултатът стана 3:1. Димитров направи грешка от форхенд за 15-15, след като преди това бе направи уинър от тази страна на ракетата по диагонала. Повишената агресия на Щруф отново му послужи и с ретур-уинър по къс диагонал поведе с 15-30, но после сбърка лесен форхенд. Непредизвикано сбъркан слайс от бекхенд доведе до шанс за пробив, но той веднага бе неутрализиран с невърнат сервис в тялото. Втората възможност обаче се превърна в брейк за Щруф, след като Димитров сбърка бекхенд в продължително разиграване - 3:3. Германецът се възползва от инерцията си и бе солиден на сервис - 3:4 без трудности. Грешките от ракетата на Димитров продължиха и той сбърка форхенд по правата за 0-15, а после отново не вкара бекхенд-слайс за 0-30. За съжаление, хубав минаващ форхенд в движение на Григор не хвана линията и той се оказа в беда при 0-40, като от втория си опит Щруф осъществи пробива за 3:5. Struff (@TennisTV ) #ibi19 pic.twitter.com/lGBznqqUwY — doublefault28 (@doublefault28) May 14, 2019 Димитров направи минаващ бекхенд за 15-30, а после сбъркан форхенд изравни на 30-30. Смач на Щруф му осигури мачбол след два часа игра, а неуспешен ретур на Григор от бекхенд доведе до загуба.

