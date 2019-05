Англия Изхвърлянето на Сити от ШЛ звучи все по-сериозно, феновете на Арсенал и Юнайтед вече мечтаят за тяхното място 14 май 2019 | 14:38 - Обновена 0



Всичко това, разбира се, засега е само в сферата на хипотезите, но съществува възможност още до края на тази седмица да стане ясно дали наистина Манчестър Сити ще бъде наказан с изваждане от Шампионската лига. A UEFA panel investigating financial allegations concerning @ManCity are expected to recommend the club receive a one-year ban from the Champions League, according to Sky sources. — Sky Sports News (@SkySportsNews) 14 май 2019 г. The implications could be major https://t.co/8JhPFT11ZQ — Mirror Football (@MirrorFootball) 14 май 2019 г. Твърденията за предстоящо изхвърляне на Манчестър Сити от Шампионската лига стават все по-упорити. След като вчера "Ню Йорк Таймс" излезе с информацията, че английският шампион ще бъде наказан по този начин заради нарушения на правилата за спонсорство, чрез които е бил заобиколен и принципът за финансов феърплей, днес "Би Би Си" и "Скай спортс" публикуваха материали в същия контекст. Двете най-престижни спортни медии на Острова поддържат тезата, че независимата комисия за финансов контрол ще препоръча в следващите дни изваждането на Манчестър Сити от евротурнирите за една година. От УЕФА за момента отказват коментар, тъй като официално разследването не е приключило. "Би Би Си" разяснява, че решението ще бъде взето от председателя на комисията Ив Льотерм. Повечето от неговите колеги обаче твърдо са изразили мнението, че подобна санкция ще бъде напълно адекватна на провинението на "гражданите".От "Етихад" разпространиха изявление, в което подчертават, че оказват пълно съдействие на комисията, като освен това изразяват загрижеността си от материала на "Ню Йорк Таймс", който се позовава на цитати на "хора, започнати със случая".На Острова вече започна да се обсъжда и въпросът за евентуалния заместник на Манчестър Сити в Шампионската лига. Ако този сценарий се реализира, то мястото на "гражданите" би трябвало да бъде заето от следващия отбор в класирането, който няма квота за Шампионската лига. За момента това е Арсенал , който завърши на пето място в крайното подреждане на Премиър лийг. Според "Мирър" феновете на Манчестър Юнайтед обаче също мечтаят, въпреки изключително слабия сезон на "червените дяволи". Техните надежди са свързани с триумф на "топчиите" в Лига Европа, който автоматично ще осигури квота за участие на отбора в най-комерсиалния турнир. При това положение следващият отбор в класирането, който е Манчестър Юнайтед, може по служебен път да заеме мястото на градския си съперник Сити в Шампионската лига.Всичко това, разбира се, засега е само в сферата на хипотезите, но съществува възможност още до края на тази седмица да стане ясно дали наистина Манчестър Сити ще бъде наказан с изваждане от Шампионската лига.

