Алонсо: Инди 500 е най-важната победа в живота ми

Алонсо вярва, че тази година е по-подготвен от 2017-а. "Инди 500 е най-голямото състезание в света що се отнася до адреналин и емоция. Виждаш 300 000 зрители на пистата, които се радват за 33-ма пилоти. Мисля, че това е нещо уникално. Мисля, че в сравнение с 2017 година, този път ще контролирам по-добре емоциите си". Following months of preparation and anticipation, McLaren and @alo_oficial now stand ready to make our return to the #Indy500.



View the full first film in our Route66 series, featuring interviews with Fernando, Gil de Ferran & Johnny Rutherford https://t.co/gd4GgqYZGY pic.twitter.com/5sFDoecpnj — McLaren Indy (@McLarenIndy) May 13, 2019 Фернандо Алонсо заяви, че спечелването на Индианаполис 500 тази година може да се окаже най-важната победа в живота му. На 26 май двукратният Ф1 шампион ще се пробва за втори път да запише успех, което от своя страна може да направи Алонсо вторият пилот с т.нар. тройна корона в моторспорта (победи в Гран При на Монако, 24 часа на Льо Ман и Индианаполис 500).Алонсо вярва, че тази година е по-подготвен от 2017-а. "Инди 500 е най-голямото състезание в света що се отнася до адреналин и емоция. Виждаш 300 000 зрители на пистата, които се радват за 33-ма пилоти. Мисля, че това е нещо уникално. Мисля, че в сравнение с 2017 година, този път ще контролирам по-добре емоциите си". “Ние завиваме само наляво, но това изисква огромни физически усилия, които вероятно са по-големи и от тези за Формула 1", обясни испанецът, който започна с фалстарт тестовете за Инди 500 в края на април заради повреда в автомобила. "Това може да бъде най-важната победа в живота, в кариерата ми. Състезанието е много важно за мен в момента, защото тройната корона е много близо. Очевидно Формула 1 бе моят живот и мечта за много дълго. Осъзнах, че имам по-голям потенциал от Ф1 и искам да печеля подобни легендарни състезания".

