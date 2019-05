ММА Бивш шампион в тежка категория подписа с UFC 14 май 2019 | 14:06 1



UFC подписа с пореден боец, който е бивш ММА шампион. Става дума за бившият шампион в тежка категория на ACB, Салимгерей Расулов. Той е роден в Дагестан и е с рекорд 17-7 в ММА. 32-годишния боец се намира в серия от 2 поредни победи и в последната си битка успя да победи с решение Танър Босер през ноември миналата година. Расулов успява да спечели 6 от последните си 7 битки. According to Igor Lazorin the UFC will sign Salimgerey Rasulov. pic.twitter.com/ksBToPLGWq — MaRCeL DoRFF (@BigMarcel24) May 13, 2019 През 2015 година записва най-бързата си победа в ММА, след като успява да нокаутира Михал Адрисак само за 25 секунди. През 2016 година печели титлата в тежка категория, след като успява да победи с решение Зелимхан Умиев. В същата година той губи титлата си от Денис Голцов след 25 минути битка. mma.bg

