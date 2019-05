Тенис Никол Гибс пропуска "Ролан Гарос" 14 май 2019 | 14:05 0



"Тази форма на рак има нужда от една операция, която ще бъде достатъчна. Това ми казаха лекарите", заяви Гибс. "Ролан Гарос" ще започне на 26 май.



Диагнозата на Никол Гибс е поставена преди около месец, когато нейният зъболекар е открил заболяването. Американската тенисистка заема 117-то място в световната ранглиста.



