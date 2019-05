Световен футбол Ибрахимович против ВАР 14 май 2019 | 13:26 - Обновена 0



Златан Ибрахимович смята, че в шампионата на САЩ не трябва да се използва системата за видео повторения (ВАР). Нападателят на Лос Анджелис Галакси участва в инцидент, в който беше замесен вратарят на Ню Йорк Сити - Шон Джонсън, по време на двубой между двата отбора от Мейджър Сокър Лигата. Zlatan Ibrahimovic Fights Sean Johnson And Then Calls For End To VAR https://t.co/FozQenc68z — Effecting Visuals (@shawnvfx) May 14, 2019 "Казах на съдията, че съперникът ми се преструва, защото не съм го докосвал. Той ме удари. Играх с топката и казах на рефера, че не съм докоснал вратаря. Тогава предложих да се възползва от видео повторението, защото ВАР е необходим именно за такива моменти. Но той не го направи. Изобщо не имаме ВАР като технология, но не виждам защо, не смятам, че ни е необходима“, заяви 37-годишният Ибрахимович пред ESPN. На 11 май Ню Йорк победи като гост Лос Анджелис с 2:0, а шведският нападател от босненски произход Ибрахимович получи жълт картон. Вратарят на Сити - Шон Джонсън, също беше предупреден официално от главния съдия Кристофър Пенсо. 0



