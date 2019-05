Моторни спортове Довициозо предупреди, че с това ниво Ducati не могат да победят Маркес 14 май 2019 | 13:06 - Обновена 0



"Когато ни е трудно, финишираме четвърти. Добре е, но не е достатъчно, за да победим Маркес и съм разочарован от това. Мисля, че Марк е достатъчно силен, за да се бори за победа или подиум във всяко едно състезание, дори когато сме на неприятно за него трасе", коментира Дови. Andrea Dovizioso will swap his MotoGP Ducati for an Audi DTM car at the Misano round https://t.co/HEWKofoASg — Motor Sport magazine (@Motor_Sport) May 8, 2019 Андреа Довициозо предупреди, че с настоящето ниво на Ducati няма как да бъде победен защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес и този сезон. Дови финишира четвърти на "Херес" - писта, която не подхожда особено на италианския мотор, но в същото време Mарк спечели категорична победа."Когато ни е трудно, финишираме четвърти. Добре е, но не е достатъчно, за да победим Маркес и съм разочарован от това. Мисля, че Марк е достатъчно силен, за да се бори за победа или подиум във всяко едно състезание, дори когато сме на неприятно за него трасе", коментира Дови. "В Испания целта ни беше подиум и не успяхме да я постигнем. Не можех да поддържам скоростта на пилотите пред мен заради бързите завои. Тренировките не бяха лоши, но именно в неделя състезанието показва нивото ти. Мисля, че сме по-бързи от миналата година, но в същото време има много пилоти в по-добра форма", допълни Дови.

