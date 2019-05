Волейбол Цветан Соколов и Лубе или Перуджа: Шампионът става ясен днес! 14 май 2019 | 12:15 - Обновена 0



Двата отбора са се вкопчили в яростна битка, за да достигнат заветния трофей в най-силния клубен шампионат в Европа. Резултатът във финалната серия е 2-2 победи , като големият въпрос е кой ще спечели финал № 5?

За радост на българските привърженици на волейбола, и тази година ще има роден представител на финала. Цветан Соколов продължава да поддържа своя Кучине Лубе (Чивитанова) на ниво, но в решаващия сблъсък ще трябва да докаже своя статут на основна фигура в отбора на Фердинандо Де Джорджи.



Тази вечер (14 май) от 21:30 пряко по RING и онлайн на VOYO ще бъде решен новият шампион на Италия. Сблъсък, в който ще бъдат отдели обикновените волейболисти от тези, превръщащи се в легенди след такива сблъсъци.



Домакинът и шампионът за 2018 година Сър Сейфти Конад (Перуджа) отново е считан за фаворит, въпреки че в последната 4-а среща не успя да се противопостави на Цецо Соколов и компания. Лоренцо Бернарди мечтае за своя втори пореден трофей в Италия начело на "дяволската блокада", но нещото, което най-много дава сила на шампионите, е факторът "Пала Бартон" - залата, в която винаги се играе много трудно.

Перуджа няма загуба у дома вече 2 години, но отборът на Лубе копнее да приключи тази серия, при това в точния момент - мач №5 от финала. Александър Атанасийевич и Вилфредо Леон - двата коза на Лоренцо Бернарди, ще искат повече от всякога да покажат своята класа срещу Лубе - отбор, който постоянно е дразнител за "дяволската блокада".



От другата половина на полето е отборът на Лубе, който в рамките на по-малко от седмица ще изиграе два големи финала - в Шампионската лига и в италианското първенство.



Тимът на Фердинандо Де Джорджи изпитва трудности в решаващите срещи с Перуджа. През настоящия сезон след петгеймова драма Чивитанова отстъпи на шампиона, а през миналата кампания отново изпрати финалния плейоф в пети мач, който загуби в същата зала, в която тази година ще се опита да открадне титлата изпод носа на Перуджа.



За Цветан Соколов се открива страхотна възможност да спечели Скудетото за трети път (през 2011 година с Тренто и през 2017 година с Лубе)



Очакванията за зрелище са налице. Предстои емоционален и много равностоен двубой, в който нещата ще натежат в полза на отбора, показал по-здрави нерви. Очаква се Лоренцо Бернарди да може да използва отново като титуляр Фабио Ричи, който бе контузен до скоро.



Фернандо Де Джорджи пък вероятно отново ще заложи в стартовия състав на Робертланди Симон за сметка на капитана Драган Станкович.



За любителите на волейбола предстои една от най-качествените срещи през годината, в която характерът ще направи разликата между двата отбора, "захапали" се в битка за един ценен трофей - шампионската титла на Италия.



ФИНАЛ №5 в Суперлигата на Италия за мъже:



ВЕРОЯТНИ СЪСТАВИ



СЪР СЕЙФТИ КОНАД (ПЕРУДЖА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА)



ПЕРУДЖА: Лучано Де Чеко, Александър Атанасийевич, Вилфредо Леон, Филипо Ланца, Марко Подрасчанин, Фабио Ричи - Масимо Колачи-либеро

Старши треньор: ЛОРЕНЦО БЕРНАРДИ



ЛУБЕ: Бруно Резенде,

