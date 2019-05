НБА Официално: Вогъл е новият треньор на Лейкърс 14 май 2019 | 12:16 - Обновена 0



"Развълнувани сме от назначението на Франк Вогъл за треньор на Лейкърс. Той се е доказал като успешен наставник в лпейофите на НБА и разполага с качествата, които ние търсим", гласи съобщението на генералния мениджър Роб Пелинка.

“I look forward to coaching such phenomenal talent and bringing my strategic vision to the team.”



Welcome to the #LakeShow, Coach Vogel! https://t.co/I3Ts5KOZOD — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 14, 2019

“Щастлив съм, че получавам тази възможност. Лос Анджелис е престижна организация, на която се възхищавам открай време”, пък са думите на Вогъл.



