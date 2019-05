Зимни спортове С гол 1.8 секунди преди края Канада нанесе болезнена загуба на Словакия 14 май 2019 | 10:43 - Обновена 0



The birthday boy Mark Stone (@GoldenKnights) scores with TWO seconds remaining to give @HC_Men a 6-5 lead and seal the victory!#IIHFWorlds pic.twitter.com/77ZMx0xJHl — TSN (@TSN_Sports) 13 май 2019 г. По-рано същия ден САЩ се наложи с 3:2 след продължение над отбора на Финландия, но скандинавците остават начело в тази група със 7 точки от три мача. Следва Канада с 6, както и Германия има 6. САЩ е на 4-ата позиция с 5, а Словакия е с 3.

Larkin scores the game-winner in overtime and Team USA wins 3-2 over Finland #IIHFWorlds pic.twitter.com/b2n4Hnpu6p — Shayna (@hayyyshayyy) 13 май 2019 г. Канадците изоставаха с 0:2 в началото на първия период, а след това и с 2:4 в началото на втората част. Второто попадение на Матуш Шукел в мача, паднало в 51:45 минута, изравни резултата за 5:5. Но минута и 14 секунди преди сирената неговият съотборник Ерик Чернак беше отстранен заради препъване на противник и Марк Стоун се възползва от численото превъзходство на Канада. Той получи шайбата на десния кръг пред словашката врата и с отсечен удар от китката си направи най-добрия подарък за своя 27-и рожден ден.



Словашките фенове избухнаха в освирквания и неодобрителни викове, обстрелвайки леда с всичко, което намериха в джобовете си. Поражението може да се окаже с особена тежест за крайното класиране на домакините, които до момента са под чертата на първите четири отбора.

Shame on Slovakia for booing Canadian anthem #iihfworlds2019 #canada #Slovakia pic.twitter.com/4rhyGKbezl — HockeyTroll.ca (@Hockeytroll_ca) 14 май 2019 г. Адам Лиска също вкара два гола за словаците, а едно попадение добави Ладислав Наги. За Канада точни бяха Джонатан Марчъсаулт, Антъни Манта, Антъни Сирели и Трой Шехер.



В другата група В не се получи никакво скандинавско дерби, след като Швеция разгроми Норвегия с 9:1. По два гола за Тре крунур отбелязаха Патрик Хорнквист и Александер Вернберг, а норвежците върнаха едно попадение 9 минути преди края на мача при 0:8.



