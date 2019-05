НБА Брет Браун остава начело на Сиксърс 14 май 2019 | 10:49 0



Brett Brown will return as the Philadelphia 76ers coach next season, managing partner Josh Harris told ESPN on Monday night. Harris, Brown and GM Elton Brand met today to discuss offseason priorities, including draft and free agency. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 14, 2019

Браун е треньор на Фили от 2013 година насам, като за този период има баланс от 178 победи и 314 загуби. През последните два сезона Сиксърс неизменно завършват с положителен баланс и играят в плейофите, но и в двата случая отпадаха в полуфиналите на конференцията. Филаделфия няма да сменя треньора си след отпадането от Торонто в полуфиналите на Източната конференция, твърди ESPN. Сиксърс бяха елиминирани от Раптърс в седем мача, а това моментално породи спекулации, касаещи бъдещето на Брет Браун начело на отбора от Града на братската любов.58-годишният наставник ще продължи да изпълнява ролята си и през следващия сезон, като вече е провел среща с генералния мениджър Елтън Бранд и един от ръководителите на клуба Джо Харис. Тримата са дискутирали приоритетите за предстоящото лято, включително Драфта на НБА и възможностите за трансфери на свободни агенти.Браун е треньор на Фили от 2013 година насам, като за този период има баланс от 178 победи и 314 загуби. През последните два сезона Сиксърс неизменно завършват с положителен баланс и играят в плейофите, но и в двата случая отпадаха в полуфиналите на конференцията.

