Тенис Гришо срещу Щруф днес следобед 14 май 2019 | 03:25 - Обновена 1



копирано



With Radek Stepanek by his side...@GrigorDimitrov hits the court in Rome @InteBNLdItalia | #IBI19 pic.twitter.com/BWLmftSvet — ATP Tour (@ATP_Tour) May 13, 2019

Хасковлията има две победи и една загуба от този съперник. Той съвсем наскоро игра срещу германеца на турнира в Монте Карло, където го победи със 7:6(2), 6:4.



Междувременно Димитров вече приключи участието си в Рим на двойки. Той и партньорът му Борна Чорич (Хърватия) претърпяха поражение с 5:7, 2:6 от двойката Артьом Ситак (Нова Зеландия) и Остин Крайчек (САЩ).



Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров ще започне участието си на сингъл на турнира от сериите “Мастърс” 1000 в Рим днес. Българинът ще излезе на корта някъде след 15:00 часа за срещата си с германеца Ян-Ленард Щруф. Двубоят им е трети на корт Pietrangeli след мачовете при жените Колинс - Возняцки и Бенчич - Севастова.Хасковлията има две победи и една загуба от този съперник. Той съвсем наскоро игра срещу германеца на турнира в Монте Карло, където го победи със 7:6(2), 6:4.Междувременно Димитров вече приключи участието си в Рим на двойки. Той и партньорът му Борна Чорич (Хърватия) претърпяха поражение с 5:7, 2:6 от двойката Артьом Ситак (Нова Зеландия) и Остин Крайчек (САЩ).

Още по темата

1



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2721 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1