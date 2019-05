Моторни спортове Нювил вече е забравил тежката катастрофа на рали Чили 13 май 2019 | 17:48 - Обновена 0



"Важно бе да разберем инцидента. Карах прекалено бързо в този участък, но тогава не мислехме така. Чувствахме се много защитени в колата и подобни катастрофи не се случват всеки ден, не го очаквахме", коментира Нювил. It really was a huge accident for @thierryneuville - hear how he is @HMSGOfficial #wrclive pic.twitter.com/PGTCnt3IMu — World Rally Championship (@OfficialWRC) May 11, 2019 Пилотът на Hyundai Тиери Нювил заяви, че катастрофата му на рали Чили вече е забравена и още тази седмица заедно с навигатора си ще проведе тест за предстоящото следващия месец рали Италия. След престоя си в болницата за по-подробен преглед, Нювил и екипа му са анализирали инцидента, който ги лиши от подиум и им отне първото място във временното класиране на Световния рали шампионат (WRC)."Важно бе да разберем инцидента. Карах прекалено бързо в този участък, но тогава не мислехме така. Чувствахме се много защитени в колата и подобни катастрофи не се случват всеки ден, не го очаквахме", коментира Нювил. "Колата ни е бърза и силна. Това, че не сме първи в шампионата, означава, че ще имаме по-добра стартова позиция и повече шансове за по-добър резултат", допълни Нювил, който след Чили зае третото място в подредбата зад новия лидер Ожие (Citroen) и победителя в Чили От Танак (Toyota).

