Пратиха отбора на Чочев в Серия C

La legge è uguale per tutti? Non credo proprio. https://t.co/FDnGRuSuWV — Ivan Russo (@DjIvan158) 13 май 2019 г.

Така клубът от Сицилия, който се готвеше за завръщане в Серия А, ще играе в третия ешелон на италианския футбол. Воденият от Делио Роси отбор трябваше да играе плейоф за влизане в елита, но ще бъде заменен от тима на



От решението се облагодетелства и отборът на



Отборът на Палермо , където играе българският национал Ивайло Чочев, бе пратен в Серия C. Причината за решението на прокуратурата в Италия е неправомерното управление на президента Маурицио Дзампарини. Собственикът на Палермо е извършвал финансови нередности, с помощта на които Палермо е успял да финансира участието си в три последователни шампионата, от 2015 до 2017 година.Така клубът от Сицилия, който се готвеше за завръщане в Серия А, ще играе в третия ешелон на италианския футбол. Воденият от Делио Роси отбор трябваше да играе плейоф за влизане в елита, но ще бъде заменен от тима на Перуджа От решението се облагодетелства и отборът на Венеция , който остава в Серия Б. До максимум 15 дни клубът има право да обжалва.

