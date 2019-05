Тенис Серина с категорична победа при завръщането си в Рим 13 май 2019 | 16:40 - Обновена 0



Поставената под номер 10 в схемата Уилямс победи квалификантката Ребека Петерсон с 6:4, 6:2 за 75 минути.



Уилямс направи четири пробива в мача и един път загуби подаването си.



За американката това е първия мач от месец март, когато се отказа в третия кръг на турнира в Маями заради травма в лявото коляно.

.@serenawilliams takes her @InteBNLdItalia opener!



She moves into the second round with a 6-4, 6-2 win over Peterson pic.twitter.com/5yMkdORZVj — WTA (@WTA) 13 май 2019 г. За последно Уилямс игра на турнира в италианската столица през 2016 година, когато го и спечели. Другите й титли са от 2002, 2013 и 2014 година.



Във втория кръг Серина Уилямс може да срещне своята сестра и също бивша шампионка в турнира Винъс Уилямс, ако тя победи Елизе Мертенс (Белгия) по-късно днес.

Serena Williams is back in biz in Rome! Defeats Peterson in straights and could face Venus in R2. A little early for that, but such is the cruelty of the draw gods... pic.twitter.com/KQbn2AOamS — TennisNow (@Tennis_Now) 13 май 2019 г. Бившата номер 1 в света Гарбине Мугуруса (Испания) също стартира с победа. Испанката елиминира Сайсай Чжън (Китай) с 6:3, 6:4.



Словачката Доминика Цибулкова надделя над Александра Саснович (Беларус) с 6:2, 6:3, а Катерина Синякова (Чехия) победи 15-а в схемата Цян Ван (Китай) с 1:6, 7:5, 6:4.



