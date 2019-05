Тенис Щепанек: След "Ролан Гарос" ще решим с Григор дали да продължим заедно 13 май 2019 | 16:29 - Обновена 0



Бившият чешки тенисист Радек Щепанек официално започна работа с Григор Димитров. Двамата имат краткосрочно споразумение Щепанек да помогне за подготовката на Димитров за турнира от Големия шлем "Ролан Гарос" в Париж, който ще се състои от 26 май до 9 юни. With Radek Stepanek by his side...@GrigorDimitrov hits the court in Rome @InteBNLdItalia | #IBI19 pic.twitter.com/BWLmftSvet — ATP Tour (@ATP_Tour) May 13, 2019 "Вече направих първа тренировка с Григор Димитров. Разбрахме се да бъдем заедно до края на "Ролан Гарос". На този етап не планираме нищо повече, но в Париж ще говорим за бъдещето. Сега най-важното е да се опознаем възможно най-бързо, да се напаснем на и извън корта", коментира 40-годишният чех. Щепанек, който прекрати състезателната си кариера през ноември 2017 година, влезе в щаба на Димитров, след като българинът реши да се раздели с досегашния си личен треньор Дани Валверду през миналата седмицаслед разочароващото отпадане в първия кръг на надпреварата от сериите "Мастърс" в Мадрид. Чехът отново ще работи заедно с консултанта на хасковлията Андре Агаси, с когото бяха част от щаба на Новак Джокович от есента на 2017 и пролетта на 2018 година.

