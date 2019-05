НБА Кливланд се спря на колежански треньор 13 май 2019 | 16:16 0



През последните 12 години той бе начело на Мичиган, а освен това е работил още в Западна Вирджиния, Ричмънд, Канисиъс (трета дивизия), Ле Мойн (втора дивизия) и Назарет (трета дивизия). Най-добрите му постижения са финал начело на Мичиган през 2017 година и триумф във второто по значимост състезание в колежанския баскетбол - National Invitational Tournament през 2007 година със Западна Вирджиния.

Talks escalated over the weekend, with a deal reached on Sunday, league sources tell ESPN. Beilein informed his administration on Monday morning of his decision to make leap to NBA, and is telling his players now. https://t.co/qH749G3c3d — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 13, 2019

Договорът му с Кавалиърс ще бъде за срок от пет сезона. Като треньор в колежанското първенство той има 754 победи и 425 загуби, заемайки тридесет и седмо място във вечната ранглиста на наставниците с най-много успехи.



