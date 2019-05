Смениха съперниците на Григор и Чорич в Рим

На тяхно място в схемата влизат Остин Крайчек САЩ) и Артьом Ситак (Нова Зеландия). Двубоят е четвърти на корт №4 , където мачовете започват в 12.00 часа българско време.



Междувременно Григор проведе тренировка пред погледа на новия човек в неговия щаб - бившия №8 в света Радек Щепанек. Българинът събра десетки зрители, а феновете на тениса очакват с нетърпение резултатите от това ново сътрудничество.

With Radek Stepanek by his side...@GrigorDimitrov hits the court in Rome @InteBNLdItalia | #IBI19 pic.twitter.com/BWLmftSvet