Един голям нападател изигра последния си мач (видео + снимки)

Един от големите нападатели на Холандия - Робин ван Перси, вчера изигра последния си мач в професионалния футбол и сложи край на впечатляващата си кариера. Това се случи при загубата на тима на Ван Перси Фейенорд с 0:2 у дома от Ден Хааг в мач от предпоследния 33-и кръг на холандската Ередивизи. Двата отбора направиха шпалир на ветерана, който на 6 август ще навърши 36 години. През настоящия сезон той има 16 гола и 5 асистенции в 25 мача в първенството.Ван Перси приключи кариерата си със 102 мача и рекордните 50 гола за националния отбор на Холандия. На клубно ниво юношата на Фейенорд започва професионалната си кариера тъкмо в родния си тим през 2001 година. През 2004 подписва с Арсенал , където остава цели 8 години. През 2012 преминава в Манчестър Юнайтед и на “ Олд Трафорд ” играе 3 сезона. Следва трансфер в турския гранд Фенербахче , а през 2018 година голаджията се завръща в ротердамския клуб. Нападателят се сбогува с футбола след 590 мача и 272 попадения на клубно равнище.

Робин ван Перси е носител на сребърен медал от Мондиал 2010 и на бронзов от Световното първенство през 2014 година с националния тим на Холандия. С Манчестър Юнайтед е шампион на Англия през 2013 година, а с Арсенал печели ФА Къп през 2005. С родния си тим Фейенорд пък печели Купата на УЕФА през 2002 година. В кариерата си той има общо 7 трофея с различните клубове, чиито цветове е носил.

LEGEND: @Persie_Official walks off to a guard of honour and standing ovation after his final game as a footballer pic.twitter.com/xpY2Fblj1x