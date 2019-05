Трансферът е факт! Радо Стойчев пое Верона

View this post on Instagram

Si separano le strade tra BluVolley e Nikola Grbic Due anni e mezzo intensi e ricchi di emozioni, #GrazieNikola! Il comunicato ufficiale e le dichiarazioni del presidente Magrini link in bio #BluWave #ForzaGialloblù

A post shared by BluVolley Verona (@bluvolleyvr) on May 12, 2019 at 12:24am PDT