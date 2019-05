НБА Дори той не издържа и се разплака (видео) 13 май 2019 | 13:45 - Обновена 0



KAWHI. DID. THAT.



(via @jonmachota)pic.twitter.com/L282cNTME4 — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) May 13, 2019 Може би най-голямата звезда на Филаделфия - центърът Джоел Ембийд, не сдържа сълзите си след края на битката. Той се поздрави с колегата си от Торонто Марк Гасол, като испанският център се опитваше да успокои камерунеца, който си поплака на рамото му.

Nothing but respect after a 7-game series. @JoelEmbiid x @MarcGasol pic.twitter.com/PyeiuET278 — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 13, 2019 Торонто Раптърс ще играе на финала на Изток с Милуоки Бъкс на Янис Адетокумбо, а за Филаделфия на дневен ред е въпросът как ще изглежда съставът на тима през новия сезон и дали звездите Джими Бътлър и Тобайъс Харис ще останат играчи на Сиксърс. Joel Embiid is in tears after the game with his girlfriend



