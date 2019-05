Други Яя Туре опроверга агента си за отказването 13 май 2019 | 11:48 - Обновена 0



“Напоследък имаше много спекулации относно бъдещето ми. Искам да изясня, че обичам футбола и ще играя още няколко години. Да, интересувам се от получаване на лиценз за треньор, но тази работа не е това, за което мисля сега. Сега съм готов и съсредоточен да поема нови предизвикателства и да играя футбол отново! Не се притеснявайте, веднага щом дойде времето, ще обявя официално и лично оттеглянето си", написа африканецът в профила си в Twitter.

So proud of my boys!!!!



Champions!!! pic.twitter.com/lHuP1YndqT — Yaya Touré (@YayaToure) May 12, 2019

Последният отбор на Туре бе гръцкият



