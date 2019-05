НБА Торонто се класира за финала на Изток след драматичен успех в мач №7 срещу Филаделфия 13 май 2019 | 11:03 - Обновена 0



Торонто достига финалите на конференцията за втори път през последните четири сезона. там противник ще бъде Милуоки, който е домакин на първата среща в сряда.

With no time on the clock Toronto Raptors forward Kawhi Leonard (2) drives to make the game winning shot as the Toronto Raptors beat the Philadelphia 76ers in game seven of their second round series in the NBA play-offs at Scotiabank Arena in Toronto. pic.twitter.com/TutF49EzgV — Steve Russell (@SteveRussell) 13 май 2019 г. Ленърд отбеляза 41 точки, Серж Ибака добави 17, а Паскал Сиакам завърши с 11 точки и 11 борби. Ембийд поведе Филаделфия с 21 точки и 11 борби. Джей жей Редик добави 17 пункта, Бътлър 16, а Тобиас Харис имаше 15 точки и 10 борби.



СиДжей МакКълъм вкара 37 точки и Портланд преодоля дефицит от 17 точки от първото полувреме, за да победи Денвър със 100:96 в мач номер 7. Така Трей Блейзърс достигна финалите на Западната конференция за първи път от 2000 г. насам.

Joel and Ben are back. Jimmy Butler’s still here. Now one win in Toronto, and the Philadelphia 76ers go to the Eastern. Conference. Finals.



Sixers in 7 baby. Believe#PhilaUnite #TheProcess pic.twitter.com/eoldjPsx20 — Eagles Fan Problems (@EagleFanProbs) 10 май 2019 г. Еван Търнър, който вкара само четири точки в първите шест мача от серията, но този път наниза 14, включително 10 в последната част. Портланд ще се изправи срещу шампионите от Голдън Стейт, като серията започва във вторник вечер в Оукланд, Калифорния.



