Бейзбол Академици (Сф) с шокиращ шътаут срещу бронзовия медалист 13 май 2019 | 10:40 - Обновена 0



копирано





Цял мач на възвишението за Академици беше молдовецът Олег Коваленко, който за 9 ининга позволи само 3 хита и направи 10 страйкаута за шокиращия шътаут. Същевременно питчерът удари два хита в нападение и се възползва от безобразната игра на Атлетик в защита, лично отбелязвайки две от точките при грешки на противника. За "атлетите" хвърляха Румен Лачев и Мартин Велинов.





СНИМКИ: FACEBOOK/ИВО РУЕВ



Победата беше първа за "академиците" от два мача през сезона, след като ден по-рано отборът отстъпи като домакин на Бизони (Благоевград) с 5:10. С двубоя в събота формално беше открит юбилейният 30-и шампионат на България, а веднага след неговия край феновете на ст. "Октомври" станаха свидетели на уникален концерт под мотото "Рок и бейзбол".



Изнесе го старозагорската банда "Иво Руев Бенд 69" с фронтмен бившия втори бейзмен на 4-кратния вицешампион на страната Воини (Стара Загора). Руев и колегите му завладяха зрителите по трибуните както с авторски парчета, така и с кавъри на рок класики като You Really Got Me на "Дъ Кинкс".









ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ II УИКЕНД В ББЛ 2019



11 май

Академици - Бизони 5:10

Атлетик - Лъвове 13:5



12 май

Койоти - Юнак 17:2 (5 ининга)

Академици - Атлетик 3:0

Блус - Лъвове 15:0 (5 ининга)*

Лъвове - Блус 2:17 (5 ининга)*



---

*Дабълхедър





КЛАСИРАНЕ



П

З

Коеф.

1.

Блус 4

0

1.000

2.

Бизони 2 1 .667

3.

Атлетик 2

2

.500

4.

Академици

1

1

.500



Койоти 1

1

.500

6. Юнак 1 2 .333 7. Лъвове 0 4 .000



Най-старият бейзболен клуб в България – Академици (София), спечели една от най-знаменитите си победи през последните години. В мач от II уикенд в редовния сезон на Българската бейзболна лига "студентите" сензационно удариха бронзовия медалист от 2018 г. Атлетик (София) с 3:0 като домакини на ст. "Октомври" в Студентски град.Цял мач на възвишението за Академици беше молдовецът Олег Коваленко, който за 9 ининга позволи само 3 хита и направи 10 страйкаута за шокиращия шътаут. Същевременно питчерът удари два хита в нападение и се възползва от безобразната игра на Атлетик в защита, лично отбелязвайки две от точките при грешки на противника. За "атлетите" хвърляха Румен Лачев и Мартин Велинов.Победата беше първа за "академиците" от два мача през сезона, след като ден по-рано отборът отстъпи като домакин на Бизони (Благоевград) с 5:10. С двубоя в събота формално беше открит юбилейният 30-и шампионат на България, а веднага след неговия край феновете на ст. "Октомври" станаха свидетели на уникален концерт под мотото "Рок и бейзбол".Изнесе го старозагорската банда "Иво Руев Бенд 69" с фронтмен бившия втори бейзмен на 4-кратния вицешампион на страната Воини (Стара Загора). Руев и колегите му завладяха зрителите по трибуните както с авторски парчета, така и с кавъри на рок класики като You Really Got Me на "Дъ Кинкс".Академици - БизониАтлетик - ЛъвовеКойоти - Юнак(5 ининга)Академици - АтлетикБлус - Лъвове(5 ининга)Лъвове - Блус(5 ининга)---Дабълхедър

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 478

1