Андраде: Радвам се, че не убих Намахунас

Rose Namajunas is asked if she wants an immediate rematch at the post-fight presser.



“I just want to do something else with my life right now,” she says.



Retirement?



“I don’t know. We’ll see.” — Ariel Helwani (@arielhelwani) May 12, 2019 "Надявах се, че с нея ще приключим този мач в добро здраве. В началото не видях какво точно се случи - каза Андраде. - Усетих как падна и в един момент загуби съзнание. Вкарах два удара и реферът се намеси. Не разбрах какво точно се е случило. Хубаво е, че се събуди на момента и се успокоих. Радвам се, че не я убих. Дори не си представях, че това може да се случи. Камбаната стана, защото тя не пускаше ръката ми. Опитваше да направи събмишън. Тя падна на главата си и това си беше директен нокаут. Моят треньор ми каза, че ако ми направи триъгълник или ключ на ръката, вднага да атакувам с камбаната. А аз съм добра в това." Новата шампионка на UFC в категория сламка Джесика Андраде (Браз) се притеснила за здравето на своята противничка Роуз Намахунас (САЩ). Американката получи жестоко тръшване "камбана" във втория рунд, след което се получи ужасяваща компресия на вратните прешлени.

