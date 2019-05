ММА Роуз Намахунас планира отказване 13 май 2019 | 10:18 - Обновена 0



Rose Namajunas will not be transported to the hospital, per her manager Brian Butler.



“She is clear-headed and being very gracious about the loss,” he said. — Ariel Helwani (@arielhelwani) May 12, 2019

"Искам да правя нещо по-различно с моя живот - каза Намахунас. - Ще видим какво ще се случи. Няма да вземам веднага решение. Просто ми е трудно да се забавлявам с това. Имаше доста напрежение на плещите ми. В предишния мач имаше доста емоции. За мен беше чест да се изправя срещу Андраде, защото тя е звяр." Една от най-атрактивните ММА състезателки на планетата Роуз Намахунас планира да прекрати своята кариера само на 26 години. Доскорошната шампионка на UFC в категория сламка обяви това минути след поражението за титлата от Джесика Андраде (Браз)."Искам да правя нещо по-различно с моя живот - каза Намахунас. - Ще видим какво ще се случи. Няма да вземам веднага решение. Просто ми е трудно да се забавлявам с това. Имаше доста напрежение на плещите ми. В предишния мач имаше доста емоции. За мен беше чест да се изправя срещу Андраде, защото тя е звяр."

