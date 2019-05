Танак с втора победа във WRC за сезона, Ожие начело в класирането

Естонецът От Танак с Toyota спечели рали Чили - шести кръг в Световния рали шампионат (WRC), побеждавайки защитаващия титлата си от миналия сезон Себастиен Ожие (Citroen). Успехът е втори за Танак от началото на 2019-а, а с второто си място Ожие се качи на първата позиция в генералното класиране благодарение и на отпадането на Тиери Нювил (Hyundai). На третото място в Чили финишира деветкратният рали шампион Себастиен Льоб (Hyundai).

Танак пое лидерството още след втория етап в петък и не го изгуби до финала. В събота авансът му нарасна на половин минута, но бе намален на 23.1 сек в неделя. Танак бе най-бърз и в последния супер специален етап и спечели пет бонус точки, като така напуска Чили с максималния възможен актив от 30 точки.

Ожие спечели четири бонус точки от последната фаза, както и предпоследния етап в неделя и така успя да удържи Льоб на 7.1 сек назад. Французинът оглави класирането със 122 точки, следван от Танак със 112 и Нювил със 110. Белгиецът от Hyundai претърпя тежка катастрофа в събота, което сложи край на участието му в състезанието, но екипажът се отърва без сериозни травми.

