Тенис Джокович спечели за трети път в кариерата си титлата от турнира "Мастърс" в Мадрид 12 май 2019 | 22:12 - Обновена



DJOKOVIC DELIVERS IN MADRID @DjokerNole is the 2019 @MutuaMadridOpen champion pic.twitter.com/vTRH9l97Us — ATP Tour (@ATP_Tour) May 12, 2019

Номер 1 в света направи пробив във втория гейм на първия сет и в деветия гейм на втората част, за да стигне до успеха.



Сърбинът спечели титлите в Мадрид също през 2011 и 2016 година. За Джокович това е втора титла за годината след триумфа на Откритото първенство на Австралия през януари, общо 74-а в кариерата.

How can we make this photo better?



What about a , @DjokerNole? #MMOPEN pic.twitter.com/VK2oTKxpKh — ATP Tour (@ATP_Tour) May 12, 2019

